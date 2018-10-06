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طاقة
البترول يرتفع 1.4% فى أسبوع.. ويتجاوز 84 دولارًا للبرميل
السبت 06 أكتوبر 2018 02:57 م
أسعار النفط
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أسعار النفط
خالد بدر الدين
صعدت أسعار البترول، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 1.4 % لبرميل مزيج برنت القياسى ليزداد إلى أكثر من 84 دولارًا، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 4 أربع سنوات.
وذكرت وكالة "رويترز" إن أسعار عقود الخام الأمريكي أنهت الأسبوع على مكاسب 1.3%، لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل، وذلك قبل شهر من سريان العقوبات الأمريكية على صادرات إيران من البترول.
ورأى المحللون أن الأسعار قد تتراجع هذا الأسبوع، بعدما أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستزيدان الإنتاج للتعويض عن جزء على الأقل من النقص في الإمدادات من إيران -ثالث أكبر منتح في منظمة أوبك- بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصر على أن المملكة تفي بوعودها لتعويض إمدادات الخام الإيراني المفقودة.
وقال إن السعودية تضخ الآن 10.7 مليون برميل يوميا ويمكنها ضخ 1.3 مليون برميل يوميًا إضافية ”إذا احتاجت السوق ذلك"، بينما رأى محللون كثيرون أن صادرات إيران من النفط الخام ستهوى بحوالي مليون برميل يوميًا.
النفط
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