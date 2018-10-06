منع خالد على من السفر واستدعاء عبد الفتاح

خالد علي



كتبت نجوى عبد العزيز



أصدر قاضى التحقيقات، المستشار هشام عبد المجيد، قرارا، بإدراج خالد على المحامى، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لاتهامه بالاشتراك مع آخربن فى قضية بالتمويل الأجنبي الكيانات المجتمع المدنى،والمتهم فيها عدد من المنظمات الحقوقية، وبعض المراكز الأهلية، والإخوانية، وأشخاص آخرين متورطين فى تلقي تمويلات من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي.



وكانت تحقيقات قضية التمويل الأجنبى كشفت تورط محاميين بمركز «المصرى والقاهرة»؛ لتلقيهم تمويلات لتنفيذ مخطط لإسقاط الدولة.



فى ذات السياق، تمثل إسراء عبد الفتاح، أمام المستشار قاضى التحقيق هشام عبد المجيد، للتحقيق معها بشأن الوقائع المنسوبة إليها لسؤالها فى قضية التمويل الأجنبى، وإشتراكها فى أنشطة المركز المصرى، وما حصلت عليه من أموال.