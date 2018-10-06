EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
طلب إحاطة حول وقف السعودية استيراد بعض المحاصيل الزراعيه المصرية
السبت 06 أكتوبر 2018 02:39 م
ضياء داود
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير التموين: سنعيد تسعير المحاصيل الزراعية بعد رفع أسعار الوقود
البنا: رفع الحظر الخليجي عن واردات المحاصيل الزراعية
نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية
«الأعلى للفلاحين» يناقش أزمة مياه الرى وتأثيرها على المحاصيل الزراعية
ضياء داود
ياسمين فواز
تقدم النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25_30 بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن " قرارات المملكة العربية السعودية بمنع استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية ".
وقال النائب في طلبه انه صدر قرار المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ بوقف إستيراد الخضر و الفاكهة المصرية المصنعة و المعقمه بشكل يؤثر بالسلب على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ليس فقط للمملكة ,و إنما لدول مجلس التعاون الخليجى , باقي بلدان العالم ، و ذلك فى وقت شهدت فيه الصادرات الزراعية المصرية طفرة حقيقية يبدو أنها جاءت على غير هوى بعض المتربصين بالدولة المصرية .
واضاف انه لما كانت هيئة سلامة الغذاء المصرية قد أصدرت نشرة بقائمة بيضاء تتضمن عدد كبير من الشركات المصرية القادرة على التصدير لكل بلدان العالم طبقا للشروط و المواصفات عالية الجودة عالميا بما فيها خلو الصادرات من متبقيات المبيدات الزراعية ،، أما الحديث عن زراعات مهندسة وراثيا فهو أمر غير موجود بمصر و الحديث عن الخلو من الإشعاع فهو أمر تأكيد لمؤكد و معلوم بالضرورة للمملكة و الحديث عنه يعد إضرار و فقط الصناعات الزراعية .
وطالب ضياء داوود بإحاله طلبه للجنة الزراعة و استدعاء ممثلا لوزارة الخارجية ووزيري الزراعة التجارة لبيان موقف الحكومة من هذا القرار و سرعة إتخاذ التدابير و القرارات اللازمة للحفاظ على سمعة صادراتها الزراعية فى مواجهة تلك القرارات المتعنته .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا