طلب إحاطة حول وقف السعودية استيراد بعض المحاصيل الزراعيه المصرية





ياسمين فوازتقدم النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25_30 بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن " قرارات المملكة العربية السعودية بمنع استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية ".وقال النائب في طلبه انه صدر قرار المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ بوقف إستيراد الخضر و الفاكهة المصرية المصنعة و المعقمه بشكل يؤثر بالسلب على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ليس فقط للمملكة ,و إنما لدول مجلس التعاون الخليجى , باقي بلدان العالم ، و ذلك فى وقت شهدت فيه الصادرات الزراعية المصرية طفرة حقيقية يبدو أنها جاءت على غير هوى بعض المتربصين بالدولة المصرية .واضاف انه لما كانت هيئة سلامة الغذاء المصرية قد أصدرت نشرة بقائمة بيضاء تتضمن عدد كبير من الشركات المصرية القادرة على التصدير لكل بلدان العالم طبقا للشروط و المواصفات عالية الجودة عالميا بما فيها خلو الصادرات من متبقيات المبيدات الزراعية ،، أما الحديث عن زراعات مهندسة وراثيا فهو أمر غير موجود بمصر و الحديث عن الخلو من الإشعاع فهو أمر تأكيد لمؤكد و معلوم بالضرورة للمملكة و الحديث عنه يعد إضرار و فقط الصناعات الزراعية .وطالب ضياء داوود بإحاله طلبه للجنة الزراعة و استدعاء ممثلا لوزارة الخارجية ووزيري الزراعة التجارة لبيان موقف الحكومة من هذا القرار و سرعة إتخاذ التدابير و القرارات اللازمة للحفاظ على سمعة صادراتها الزراعية فى مواجهة تلك القرارات المتعنته .