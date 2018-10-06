موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن حاويات

موانئ بورسعيد

أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم السبت، بلغت 5 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة 3 أخريات، ومتواجد على الأرصفة 3.



وعن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينتي حاويات، وخروج اثنتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول اثنتين.



كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.