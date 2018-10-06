7.5 مليون دولار جائزة الفائز بكأس زايد لكرة القدم

كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"

علي المصري:



تقام منافسات دور الستة عشر لكأس زايد لكرة القدم "البطولة العربية"، والتي أقيمت قرعتها ظهر اليوم السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، خلال أكتوبر الجاري وحتي يناير 2019، حسبما تتفق الأندية في ورشة عمل البطولة، على المواعيد المناسبة لمباريتها.



وستلعب مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب "خروج المغلوب"، علي أن يقام نهائي البطولة على ملعب "هزاع بن زايد"، بالإمارات، ويحصل الفريق الفائز باللقب على 7.5 مليون دولار، بعد رفعها من 6 ملايين دولار، علي أن يحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار، فيما يحصل أصحاب المراكز الأخرى في البطولة على جوائز أخرى كبيرة غير متوقعة.



وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الوصل الإماراتي، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقين من بلد واحد في هذا الدور.



وسيشهد الدور ثمن النهائي صراعا سعوديا جزائريا، إذ يلتقي النصر نظيره مولودية الجزائر، فيما يلعب أهلي جدة ضد وفاق سطيف.



أما الهلال السعودي فيواجه النفط العراقي، ويلاقي المريخ السوداني نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.



ويلعب الوداد المغربي أمام النجم الساحلي التونسي في ديربي مغاربي مثير، فيما يواجه الرجاء ممثل المغرب الآخر، منافسه الإسماعيلي.



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، موافقته على الاقتراح الذي قدمه النجم التونسي السابق، زبير بية، بإقامة مباراة استعراضية ودية بين أساطير الكرة العربية، على هامش نهائي البطولة.