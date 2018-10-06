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اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: إعادة تأهيل مزرعة النخيل بالوادى الجديد بعد الحريق

زيت النخيل
زيت النخيل
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 لا خسائر بشرية فى الحريق

الصاوى أحمد

أكد الدكتور عزالدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه جار حصر الخسائر المادية في حادث حريق مزرعة النخيل بالوادي الجديد ولا توجد وفيات ضمن الحادث.

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد خسائر بشرية في حريق مزرعة النخيل بقرية الراشدة بالوادي الجديد
وأنه جار حصر الخسائر المادية.

وأشار الي أن معظم الخسائر في نخيل غير مثمر اما النخيل المثمر الذي شبت فيه النيران فسوف يتم إعادة تأهيله حتى يثمر مرة أخرى.

واضاف ابوستيت أنه على تواصل مستمر مع  مديرية الزراعة بالوادي الجديد منذ وقوع الحريق مساء أمس وسوف يعلن التقرير النهائي للخسائر بعد الانتهاء منه.
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