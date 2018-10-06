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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
لن تصدق.. أسعار الذهب والدولار خلال حرب أكتوبر و2018
السبت 06 أكتوبر 2018 01:59 م
أسعار الذهب
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أسعار الذهب
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب خلال السنوات الماضية، ارتفاعًا بشكل كبير، على خلفية تراجع قيمة الجنيه، مقارنة بالقرن الماضي.
وفى ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، ترصد "المال"، أسعار الذهب خلال شهر أكتوبر عام 1973، مقارنة بنفس الفترة من 2018.
وتباينت أسعار الذهب خلال شهر أكتوبر 1973، ليتراوح سعر عيار 21 من 170 إلى 181 قرشًا للجرام، مقارنة بـ 600 جنيه حاليًا.
وبلغ عيار 18 من 150 إلى 155 قرشًا للجرام، مقارنة بنحو 515 جنيهًا.
وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 1450 إلى 1475 قرشًا للجنيه، مقابل 5800 جنيه حالياً.
وطبقًا لتقارير صحفية وصل سعر الدولار فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، بعد مرور خمس سنوات على حرب أكتوبر 1973 ليصل الجنيه في عام 1978 إلى 1.428 دولار.
الذهب
أسعار الذهب
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