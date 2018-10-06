EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
أبو تريكة: نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى
السبت 06 أكتوبر 2018 01:48 م
محمد أبو تريكة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أبو تريكة عن وقف حازم إمام: الأساطير لا تُلغي عضويتها
أبوتريكة عن رباعية الأهلي: مبارة كبيرة لنادي القرن وفوز ممتع
محمد صلاح بالمركز الثالث لهدافي الفراعنة ويتخطى أبو تريكة
محمد أبو تريكة
أحمد صبرى
قال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، إن ذكرى نصر أكتوبر والذى يوافق اليوم ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى بل هو رسالة قوية للأجيال القادمة للتغلب على الصعاب فى أحلك الظروف.
واضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ٤٥ عام مرت على ملحمة الجيش المصرى العظيم ضد الكيان الصهيونى المحتل.نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى بل هو رسالة قوية للأجيال الجديدة نحن أمة قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها فى احلك الظروف طالما هناك عزيمة وقوة ووحدة الصف. كل عام ومصر العظيمة بخير وعزة وسلام.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا