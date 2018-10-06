أبو تريكة: نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى

أحمد صبرىقال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، إن ذكرى نصر أكتوبر والذى يوافق اليوم ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى بل هو رسالة قوية للأجيال القادمة للتغلب على الصعاب فى أحلك الظروف.واضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ٤٥ عام مرت على ملحمة الجيش المصرى العظيم ضد الكيان الصهيونى المحتل.نصر أكتوبر ليس مجرد ذكرى للتغنى بأمجاد الماضى بل هو رسالة قوية للأجيال الجديدة نحن أمة قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها فى احلك الظروف طالما هناك عزيمة وقوة ووحدة الصف. كل عام ومصر العظيمة بخير وعزة وسلام.