صدام مصري ومهمة سهلة ﻷهلي في دور الـ 16 لكأس زايد

علي المصري:أجريت قرعة دور الـ 16، لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ظهر اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض، وأسفرت عن قمة مصرية، بين الزمالك والاتحاد السكندري، ومهمة سهلة نسبيا للأهلي أمام الوصل اﻹماراتي، وصعبة للإسماعيلي مع الرجاء المغربي.ونصت قواعد دور الستة عشر، علي إقامة قرعة مفتوحة، بحيث يمكن أن يتقابل فريقين من دولة واحدة في ثمن نهائي البطولة، وستقام لقاءات الذهاب علي ملاعب الأندية المذكورة أولا.وسيلعب المريخ السوداني مع اتحاد العاصمة الجزائري، والنصر السعودي مع مولودية الجزائر، واﻷهلي مع الوصل اﻹماراتي، والوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي، والهلال السعودي مع النفط العراقي.وسيلتقي اﻹسماعيلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، والصدام المصري بين الاتحاد السكندري والزمالك، ووفاق سطيف الجزائري مع أهلي جدة السعودي.وأقيمت على هامش القرعة، ورشة عمل بين الأندية المتأهلة، للاتفاق على المواعيد المناسبة للمباريات، على أن تقام لقاءات دور الستة عشر من البطولة بنظام الذهاب والإياب "خروج المغلوب"، وينطلق هذا الدور، في أكتوبر الجاري.وغاب عن مراسم القرعة، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وصاحب فكرة عودة البطولة للنور مجددا، بجوائز مالية كبيرة، حيث سيحصل الفائز باللقب، علي ستة ملايين دولار، حيث يتواجد في الولايات المتحدة، نظرا لتعرضه لوعكة صحية.وحضر مسئولو الاتحاد العربي، وعدد كبير من رؤساء اﻷندية، يتقدمهم رئيس نادي الزمالك، إضافة لمندوبي اﻷندية الستة عشر المشاركة في هذا الدور، وعدد كبير من اﻹعلاميين العرب.وقام بتقديم القرعة اﻹعلامي المصري مدحت شلبي، وسحبها طلال آل الشيخ مدير البطولة، والفنان المصري محمد هنيدي، والفنان السعودي ناصر القصبي، ونشأت أكرم قائد العراق السابق، ويوسف الثنيان كابتن السعودية السابق.واستحوذت مصر على نصيب الأسد من الأندية المتأهلة لدور الستة عشر، بواقع 4 أندية "الأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى"، تلتها السعودية بثلاثة أندية "أهلى جدة والهلال والنصر"، ومثلها للجزائر "وفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر".وصعد فريقين من المغرب "الوداد البيضاوى والرجاء البيضاوى"، وفريق من كل تونس "النجم الساحلى"، والعراق "النفط"، والإمارات "الوصل"، والسودان "المريخ"، وستبدأ منافسات دور الـ 16 خلال أكتوبر الجاري.