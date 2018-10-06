ميلانيا زوجة ترامب تختتم جولتها الأفريقية بزيارة مصر



خالد بدر الدين



وصلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب إلى القاهرة اليوم السبت في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوى وكينيا.



وكانت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي في استقبال نظيرتها الأمريكية بالمطار في بداية الزيارة التي ستشمل منطقة الأهرام وأبو الهول في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.



وهذه أول جولة أفريقية تقوم بها السيدة الأمريكية الأولى دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تعود إلى بلادها في وقت لاحق اليوم.



وخلال زيارتها كينيا، قرأت ميلانيا كتابا للأطفال في دار أيتام وأطعمت فيلا صغيرا وقامت برحلة سفاري قصيرة يوم الجمعة.



وذكرت وكالة سكاى نيوز أن العاصمة المصرية القاهرة استعدت اليوم لاستقبال ميلانيا، حيث من المقرر أن تستمر زيارتها من الساعة 11:30 صباحا وحتى 5.00 مساء بالتوقيت المحلي.



وبعد وصولها إلى مطار القاهرة، ستتوجه إلى قصر الاتحادية للقاء السيدة الأولى المصرية انتصار السيسي ثم ستتوجه إلى مقر السفارة الأميركية بالقاهرة، ثم تزور المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات الأثرية، وبعد ذلك العودة إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى إيرلندا.



وكانت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب غادرت كينيا متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتكون مصر محطتها الأخيرة في رحلتها الخارجية الأولى منفردة بدون الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الجولة التي تشمل أربع دول لتسليط الضوء على رعاية الأطفال والتعليم والسياحة وحماية البيئة.



وفي كينيا زارت السيدة الأولى الحديقة الوطنية لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات، وأتبعت ذلك برحلة سفاري سريعة.



وقامت ميلانيا بزيارة أطفال في دار للأيتام، وشاهدت عرضا لأطفال على مسرح نيروبي الوطني.



وكانت السيدة الأولى بدأت رحلتها من غانا حيث تفقدت أطفالا حديثي الولادة وقابلت أمهاتهم، ثم توجهت إلى مالاوي حيث زارت عددا من المدارس الابتدائية.