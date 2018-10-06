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الإسكندرية
محافظ مطروح يتفقد المحطة الشمسية بسيوة ويفتتح العمارة السكنية للعاملين
السبت 06 أكتوبر 2018 01:31 م
قرية شالى الأثرية بواحة سيوة
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قرية شالى الأثرية بواحة سيوة
الغرابلى يتفقد فندق عروس الواحة ويوجه بتنفيذ قرار الازالة الصادر له منذ سنوات
معتز محمود
تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، محطة الطاقة الشمسية بسيوة بطاقة 10.4 ميجاوات والتي تم انشاؤها لتكون دعامة لمحطة توليد الكهرباء بالواحة.
كما قام المحافظ بافتتاح العمارة السكنية للعاملين بالمحطة لتحقق الاستقرار الاجتماعي للعاملين بها.
وتفقد المحافظ مقر فندق عروس الواحة التابع للمشروعات السياحية بمحافظة مطروح ووجه بالبدء في دراسة اقامة الفندق وتنفيذ قرار الازالة الصادر له منذ سنوات.
الطاقة الشمسية
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