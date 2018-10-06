محافظ مطروح يتفقد المحطة الشمسية بسيوة ويفتتح العمارة السكنية للعاملين





الغرابلى يتفقد فندق عروس الواحة ويوجه بتنفيذ قرار الازالة الصادر له منذ سنوات

كما قام المحافظ بافتتاح العمارة السكنية للعاملين بالمحطة لتحقق الاستقرار الاجتماعي للعاملين بها.





معتز محمودتفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، محطة الطاقة الشمسية بسيوة بطاقة 10.4 ميجاوات والتي تم انشاؤها لتكون دعامة لمحطة توليد الكهرباء بالواحة.وتفقد المحافظ مقر فندق عروس الواحة التابع للمشروعات السياحية بمحافظة مطروح ووجه بالبدء في دراسة اقامة الفندق وتنفيذ قرار الازالة الصادر له منذ سنوات.