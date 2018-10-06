كيف تستخدم محفظة المحمول الإلكترونية فى سداد الفواتير والأقساط والشحن

البنك المركزى 3



سيد بدر



يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق نسخة جديدة من تعليمات الدفع عبر المحمول، تستهدف إضافة مزيد من المميزات للخدمة وتمكين مقدمي الخدمات والتجار من استخدامها بشكل أوسع، وذلك قبل نهاية العام الحالى.



الخدمة التي أطلقت عام 2013 جذبت حتى الآن 10.2 مليون مستخدم يمتلكون 11.2 مليون محفظة، ويطبقها فعليا 12 بنكًا من إجمالي 17 بنكًا حاصلين بالفعل على الرخصة من البنك المركزي، لكن نسبة التفعيل تتراوح بين 5-10% وهذه هي المشكلة.



لذلك يسعى البنك المركزي لإلزام البنوك بنسب معينة للتفعيل لا تقل عن 10% وجذب 200 ألف محفظة خلال عام من قبل كل بنك ووضع خطة قوية للتسويق والانتشار وإضافة مزيد من الخدمات، لتسهم المحفظة بشكل أكبر في نشر الدفع الإلكتروني.



ما هي محفظة الهاتف المحمول؟



محفظة الهاتف المحمول أو المحفظة الإلكترونية أو المحفظة الذكية حسب المسميات المختلفة بالبنوك، هي منصة أو تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول لاستخدامه في عمليات الدفع وتحويل الأموال.



متى صدرت؟



صدرت الخدمة بشكل رسمي خلال عام 2013 بضوابط محدودة بالنسبة للبنوك وشركات المحمول العاملة في الدولة.



لماذا تم تطبيقها في مصر؟



أثبتت الخدمة نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول على سبيل المثال دولة كينيا التي استطاعت نشر منتج MPesa والذي وفر كثير من الوقت والجهد والمخاطر التي كان يبذلها المواطنون لنقل الأموال صغيرة الحجم، وتطبيقها في مصر يمنح المواطنون فرصة لدفع فواتير الخدمات العامة وشركات المحمول وخدمات الإنترنت وغيرها دون الاضطرار لبذل الجهد والوقت، مقابل رسوم بسيطة للغاية.



بالإضافة إلى أن تطبيق الخدمة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تقليل التعامل بالأموال الكاش وزيادة نسبة الدفع الإلكتروني التي تنعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية في الدولة، ووفقًا لتقرير لمؤسسة موديز فإن كل زيادة 10% في الدفع الإلكتروني تضيف 1.5 مليار دولار للناتج المحلي المصري وتوفر 200 ألف فرصة عمل.



هل يشترط أن يستخدمها عميل البنك؟



يمكن لعملاء البنوك استخدام خدمة المحفظة الذكية وإن لم يكن المواطن عميل للبنك يمكن أن يتقدم لأى فرع من فروع شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق "فودافون وأورانج واتصالات مصر وWE" لفتح محفظة ذكية.



ما هى الإجراءات اللازمة لتدشين المحفظة؟



في البداية بالطبع يجب أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف محمول نشط، ويمكن لعملاء البنوك أن يتوجهوا للبنك التابعين له ببطاقة الرقم القومي لملء استمارة طلب فتح محفظة ذكية وهي استمارة بسيطة للتعرف على بيانات العميل، ثم يتم تحميل التطبيق الخاص بالمحفظة من منصة Play Store أو App Store، ويرسل البنك للعميل كود تفعيل سيتم إدخاله لاستخدام المحفطة، وإن لم يكن المواطن عميل بنك يتوجه لأي فرع من فروع شركات المحمول الأربعة ببطاقة الرقم القومي لتدشين محفظة إلكترونية.



ما هي الخدمات التي توفرها المحفظة؟



في الوقت الحالي تقدم الخدمة باقة متنوعة من المدفوعات على سبيل المثال لا الحصر فواتير الهاتف الأرضي والمحمول وشحن الرصيد، خدمات دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه، إمكانية السحب الكاش لجزء من الأموال في المحفظة من ماكينة الصراف الآلي، أو التجار أو شركات المحمول، هذا بالإضافة إلى الهدف الأول للخدمة وهو تحويل الأموال فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم في محافظة معينة تحويل أي مبلغ في إطار الحدود المقررة لشخص آخر يستلمه على الفور على المحفظة ويعيد استخدامه بالدفع عن طريق محفظته الخاصة أو سحبه نقدي من أي منفذ لشركة المحمول التابعة أو البنك، وكذلك يمكن للمواطن المصري الذي يعمل خارج الدولة تحويل قيمة شهرية لذويه في مصر.



ما هى الحدود المقرر لاستخدام المحفظة؟



حاليًا يبلغ الحد الاقصى لرصيد المحفظة: 10,000 جنيه، والحد الاقصى اليومي للعمليات من المحفظة: 6,000 جنيه، والحد الأقصى الشهري للعمليات من المحفظة: 50,000 جنيه .

كيف يتم شحن المحفظة؟



هناك ثلاث طرق لشحن المحفظة الإلكترونية في الوقت الحالي أولها الإيداع الكاش في حساب المحفظة سواء من خلال البنك أو الشركة التي يتعامل معها المستخدم، وثانيًا من خلال شحنها من حساب العميل بنفس البنك المُصدر للمحفظة، وثالثًا التحويل من محفظة عميل لمحفظة عميل آخر.



هل كافة البنوك تقدم نفس الخدمات على المحفظة الذكية؟



هناك خدمات مشتركة بالفعل بين البنوك لكن لكل بنك جهد خاص فيما يتعلق بالخدمات المتاحة لجذب مزيد من العملاء، فعلى سبيل المثال تتيح المحفظة الإلكتروني لمحفظة بنك قطر الوطني الأهلي إمكانية حجز تذاكر شركة جو باص، وكذلك دفع أقساط شركة فاليو، كما تسعى للتعاقد مع جمعيات لإتاحة سداد الأقساط عبر المحفظة.



ما هي الخدمات الجديدة التي سيضيفها البنك المركزي للمحفظة؟



يرى البنك المركزي أن نسبة التفعيل الحالية غير مرضية، لذلك طلب من البنوك خطط تسويقية شديدة التركيز لزيادة نسب التفعيل، كما يعتزم باعتباره رقيبًا ومنظمًا للخدمة، إضافة خدمات جديدة للمحفظة الإلكترونية، منها إتاحة إمكانية الاقتراض عبر المحفظة بحد أقصى 500 جنيه، وكذلك الإدخار حيث يحصل العميل على فائدة تحتسب على أمواله في المحفظة. ومن ضمن المميزات في التعليمات الجديدة أن يتم الربط بين منظومة الحسابات البنكية ومحافظ المحمول لسهولة عمليات الشحن.