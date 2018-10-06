جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة من حملة ماجيستير هندسة أمان النقل

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليوم السبت، احتفالية لتكريم مهندسى وزارة النقل، الذين أتموا بنجاح متطلبات الحصول على ماجيستير الهندسة فى أمان النقل، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقيادات الوزارة.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن كليات ومعاهد الجامعة يجب أن تعمل في ضوء نظرية الأمن القومي الشامل، قائلًا: "إن العلم النافع هو الذي ينفع الناس، البحث العلمي يجب أن يصب بشكل مباشر في خدمة الاقتصاد والمشروعات القومية".



وأضاف الخشت، أن جامعة الجيل الأول كانت مهتمة بالتعليم، وجامعة الجيل الثاني كانت مهتمة بالتعليم والبحث العلمي، بينما جامعة الجيل الثالث تعمل على استغلال وتوظيف المعرفة في خدمة المجتمع.



وأكد الخشت، أن هندسة القاهرة وجميع كليات الجامعة تحرص كل الحرص على متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن إطلاق برنامج ماجيستير هندسة أمان النقل بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، جاء بدعوة وزراء النقل بالدول العربية والأفريقية لتخريج كوادر قادرة على تحمل أعباء تطوير أمان وسلامة النقل، معلنا تكليف كلية الهندسة الجامعة بالإعداد لإتفاقية مع وزارة النقل لتلبية احتياجات الوزارة من التدريب والدراسات والخدمات وانتداب أساتذة للتدريس في منشآت الوزارة.



من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن ماجستير أمان وسائل النقل من أهم البرامج الدراسية بين جامعة القاهرة ووزارة النقل، مضيفًا: "إذا أردنا معرفة مكانة مجتمع معين نبحث عن مدى إدراك المجتمع لأهمية الأمان ومدى تحققه في وسائل المواصلات وغيرها، لكونه معيار يتم على اساسه تصنيف تقدم الدول".



وأكد على أهمية ربط العلم والبحث العلمى بالتطبيق العملى، مشيرًا إلى تجربة المانيا التى تحرص على تطبيق الأبحاث العلمية واقعيًا.



وكرم رئيس جامعة القاهرة ووزير النقل وعميد كلية الهندسة، خلال الاحتفالية، مهندسى وزارة النقل حملة ماجستير الهندسة فى أمان النقل ومنحهم شهادات تقدير، وأهدى رئيس جامعة القاهرة، وزير النقل درع الجامعة وتم التقاط الصور التذكارية فى ختام الاحتفالية.