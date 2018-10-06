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رياضة
بعد نفي طلعت مصطفى.. الفطيم يقترب من شراء بيرامدز
السبت 06 أكتوبر 2018 12:49 م
مجموعة ماجد الفطيم
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علي المصري:
اقترب رجل اﻷعمال الإماراتي ماجد الفطيم، من شراء نادي بيراميدز، من مالكه السعودي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الذي أعلن مؤخرا عن إنهاء استثماراته في مصر، وإنهاء علاقته بالنادي الذي اشتراه مطلع الموسم الجاري.
وكتب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس الشعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مفاوضات جادة لانتقال ملكية نادي بيراميدز من تركي آل الشيخ إلى ماجد الفطيم الإماراتي".
يذكر أن هناك أنباء تداولت أمس الجمعة، عن رغبة رجل اﻷعمال المصري، هشام طلعت مصطفي، في شراء نادي بيراميدز، بوساطة من فرج عامر، وهو ما نفاه المستثمر المصري تمامًا.
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