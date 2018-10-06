محافظ مطروح يتفقد مصنع التمور وأرض المعارض بسيوة





معتز محمود:تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، مصنع التمور بواحة سيوة ومركز الصناعات اليدوية لمتابعة سير العمل والوقوف علي كافة المعوقات وتقديم الحلول السريعة يرافقه شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية المعنية بواحة سيوة.ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بمصنع التمور لتحقيق أعلي استفادة لمزارعى وأبناء سيوة، خاصة مع أهمية المصنع الذى سيعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة وفتح أفاق جديدة لتصديره للخارج.كمل تفقد محافظ مطروح أرض المعارض المزمع إقامة بها هذا العام المهرجان الرابع للتمور المصرية في شهر نوفمبر 2018، مؤكدا سرعة الانتهاء من تجهيز أرض المعارض بالشكل الذي يليق بقيمة واحة سيوة، خاصة مع توافد ومشاركة الوفود العربية والمصرية للمشاركة في المهرجان.