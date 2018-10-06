EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
محافظ مطروح يتفقد مصنع التمور وأرض المعارض بسيوة
السبت 06 أكتوبر 2018 12:43 م
سيوة 111111
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بالصور| محافظ مطروح يتفقد محطة إزالة الحديد بواحة سيوة
محافظ مطروح يشارك في مبادرة السيسي ويجري تحاليل فيروس سي بسيوة
سيوة 111111
معتز محمود:
تفقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، صباح اليوم السبت، مصنع التمور بواحة سيوة ومركز الصناعات اليدوية لمتابعة سير العمل والوقوف علي كافة المعوقات وتقديم الحلول السريعة يرافقه شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية المعنية بواحة سيوة.
ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بمصنع التمور لتحقيق أعلي استفادة لمزارعى وأبناء سيوة، خاصة مع أهمية المصنع الذى سيعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة وفتح أفاق جديدة لتصديره للخارج.
كمل تفقد محافظ مطروح أرض المعارض المزمع إقامة بها هذا العام المهرجان الرابع للتمور المصرية في شهر نوفمبر 2018، مؤكدا سرعة الانتهاء من تجهيز أرض المعارض بالشكل الذي يليق بقيمة واحة سيوة، خاصة مع توافد ومشاركة الوفود العربية والمصرية للمشاركة في المهرجان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا