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اقتصاد وأسواق
ورشة عمل عن اتفاقية التجارة العالمية لإجراءات تراخيص الاستيراد
السبت 06 أكتوبر 2018 12:14 م
جانب من ورشة العمل
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جانب من ورشة العمل
محمد ريحان
نظم قطاع الاتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل وطنية حول اتفاق إجراءات تراخيص الاستيراد، وهو أحد اتفاقات منظمة التجارة العالمية، خلال الأسبوع الماضي.
وشارك بفعاليات ورشة العمل الدكتور زيادونج وانج، ودونا وود الخبراء بإدارة النفاذ إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة والبترول والنقل والاتصالات والسياحة والداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري.
وأكدت الدكتورة أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال افتتاحها لورشة العمل على أهمية الورشة لبحث موضوع تراخيص الاستيراد كأحد الموضوعات المحورية التي حظيت باهتمام كبير من جانب الدول الأعضاء بالمنظمة خلال المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لمصر بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن ورشة العمل تمثل خطوة هامة لبدء تعاون فعال بين الجهات المصرية المعنية بتراخيص الاستيراد وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
من جانبه، أوضح أشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، أن ورشة العمل استعرضت بنود تراخيص الاستيراد ونماذج الأخطار الخاصة بها وتدريب المشاركين من الجهات المصرية المعنية على كيفية إعداد تلك النماذج تمهيداً لاخطار منظمة التجارة العالمية بها.
وشدد على اهتمام الجهات المصرية المعنية بإصدار تراخيص الاستيراد بالمشاركة بورشة العمل لتفهم أحكام اتفاق تراخيص الاستيراد والتدريب على كيفية إعداد الإخطارات اللازمة المتعلقة بالاتفاق، خاصة وأن ضمن التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية التقدم بإخطارات بشأن كافة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
وأشاد خبراء منظمة التجارة العالمية المشاركين بورشة العمل بالمشاركة الفعالة من كافة الجهات المصرية المعنية، معربين عن استعداد المنظمة للتعاون مع الحكومة المصرية في كل ما يتعلق بإعداد إخطارات اتفاق تراخيص الاستيراد.
وزارة الصناعة والتجارة
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