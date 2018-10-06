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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الدواجن.. وكيلو الجمبرى يلامس 150 جنيهًا
السبت 06 أكتوبر 2018 12:04 م
أسعار الدواجن
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أسعار الدواجن
أحمد اللاهونى
واصلت أسعار الدواجن، ارتفاعها -اليوم السبت- فى السوق المحلية، لتسجل 32 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30، و35 للساسو، 38 للبلدى، 45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 37 و38 جنيهًا، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، القاروص 180 جنيهًا، التعابين 150، وتراوح البورى بين 50 و70، المكرونة بين 50 و75، الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.
واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و120 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
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