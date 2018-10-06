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اتصالات وتكنولوجيا
أورنج راعياً للملتقى العربى لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة
السبت 06 أكتوبر 2018 12:03 م
أورانج 1
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السيسي : ذوو الاحتياجات الخاصة فكريا لديهم القدرة على العطاء
أورانج 2
المال -خاص
شاركت أورنچ مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في رعاية الملتقى العربي الأول لطلاب المدارس "ذوى الاحتياجات الخاصة"، الذي انطلقت فعالياته في الأول من أكتوبر بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 5 أكتوبر 2018برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والوزراء ووفود 5 دول عربية.
يأتي اهتمام شركة اورنچ الدائم بذوي القدرات الخاصة وتنمیة قدراتهم حرصًا منها على القيام بدورها تجاه المجتمع بشكل عام وتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وتتويجًا للاتجاه العام لسياسة الدولة بعد إعلان الرئیس عبد الفتاح السیسي لعام 2018 "عام ذوي الاحتياجات الخاصة".
ومن خلال رعايتها للمتلقى، ساهمت الشركه في تقريب الخبرات والتجارب الرائدة والفريدة في مجال التربية الخاصة بین دول الوطن العربي وتسليط الضوء على أھمیة الدمج بالمدارس كحق أصیل لذوي الاحتياجات وعرض قدراتهم الریاضیة والفنية.
كما يضم الملتقى الذي ترعاه اورنچ، مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الجرافيك والرسم والتصوير والتفصيل وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم دورة في كرة القدم الخماسية امتدت على مدار أيام الملتقى.
ومن جانبه، أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر "أن الشركة تحرص على أداء دورها المجتمعي بنفس القوة التي تحرص بها على أداء دورها بقطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية للشركة تضع أهداف المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها".
وناشد الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، جميع الشركات داخل مصر للتعاون سويًا من أجل تقديم شيء يليق بمكانة تلك الفئة المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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