فيكتوري لينك تطلق خدمة جديدة تتيح التواصل مع حازم إمام

المال - خاص



يطلق حازم إمام، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك، الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الرقمية، خدمة جديدة على الهاتف المحمول تتيح لمعجبي "الثعلب الصغير" الحصول على محتوى حصري لكل ما يخصه، إضافة إلى أهم آرائه فيما يخص كرة القدم والرياضة بشكل عام.



وسيتم إطلاق الخدمة قريبًا بعد حصول فيكتوري لينك على الحقوق الحصرية لها، بالتعاون مع شركة F2M وكلاء النجم حازم إمام فيما يخص حقوق المحتويات الرقمية.



وستكون الخدمة الجديدة هي نقطة التواصل بين حازم إمام ومئات الآلاف من المعجبين في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وتتيح الخدمة الجديدة للمعجبين فرصة أن يكونوا أول من يحصل على أحدث المعلومات الحصرية عنه، بما في ذلك الصور والفيديوهات وأهم الأخبار الرياضية.



وسيتلقى المشتركون محتوى حصري عن حياة حازم إمام الشخصية ورحلته في كرة القدم وسلسلة من مقاطع الفيديو لتحليل مباريات الدوري المصري الممتاز والمنتخب الوطني، وأبرز مباريات كرة القدم الدولية.



وسيستخدم إمام الخدمة للتفاعل المباشر مع المشتركين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن لمعجبيه من خلال الاشتراك في الخدمة الاشتراك في مجموعة من المسابقات والفوز بالعديد من الجوائز المتنوعة، ويأتي من بينها منتجات قيمة موقعة من حازم إمام.



إضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة للمشتركين مجموعة من النشاطات الحصرية منها مقابلة نجم نادي الزمالك ومشاركته اللعب في مباريات كرة القدم والعديد من المنافسات.



وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك: "نحن فخورون بالتعاون مع نجم كرة القدم حازم إمام لنقدم لمئات الآلاف من معجبيه تجربة شاملة وتفاعلية للتواصل معه على هواتفهم المحمولة".



وأضافت: "تؤمن فيكتوري لينك أنه ينبغي تمكين الرموز الرياضية والترفيهية لتحقيق الاستخدام الأمثل للخدمات الرقمية وخدمات الهاتف المحمول لتعزيز العلامة التجارية الخاصة بهم".