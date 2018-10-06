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سيـــاســة
رئيس التنظيم والإدارة: تضحيات القوات المسلحة في حرب أكتوبر رفعت رؤوسنا
السبت 06 أكتوبر 2018 11:40 ص
صالح الشيخ
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صالح الشيخ
المال - خاص
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ستظل عالقة في أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وكذلك العالم بأسره، شاهده على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن.
وأضاف الشيخ، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر، اليوم السبت، أن تضحيات القوات المسلحة في حرب 1973 تبقى مبعث فخر للمصريين جميعًا، ولولاها ما رفعنا رؤوسنا.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من المصريين جميعاً استخلاص الدروس والعبر وروح التحدي للتكاتف والتلاحم واستكمال مسيرة البناء، والتقدم ومواجهة التحديات على مختلف الأصعدة سواء الداخلية أو الخارجية.
وأشار إلى أن ما تبذله القوات المسلحة المصرية على صعيد الأمن والتنمية سواء في سيناء أرض الفيروز وغيرها من تراب الوطن، يثبت قدرتها واستعدادها الكامل لحماية الوطن وشعبه والتصدي لمحاولات المساس بأمن مصر واستقرارها والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.
ووجه تحية إعزاز وتقدير وإجلال في هذه المناسبة إلى أبطال القوات المسلحة بقياداتها وجنودها، داعيًا الله أن يرحم شهدائنا الأبطال ويبارك في من شارك في نصر أكتوبر المجيد، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.
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