السيسى: مصر عبرت مرحلة غير مسبوقة مثل أوضاع ما قبل 73





أحمد صبرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر استطاعت عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوقة التى بدأت منذ سنوات مثلما عبرنا مرحلة الاضطراب بين عامى ٦٧ و٧٣، حيث إن ذكرى الحرب أكدت قدرة هذا الشعب وقواته المسلحة فى حماية أراضيه.وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى السادس من اكتوبر: استطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاسمة له وتثبيت اركان دولتنا واعادة الهدوء ولنا الحق فى الشعور بالفخر بما حققناه بعد مواجهة الواقع الاقتصادى.وأوضح أن مصر تعمل على المحافظة على السلام الذى لا يقل أهمية عن الحرب موجها الشكر لكل من الوحدات العربية التى شاركت فى الحرب والرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات.