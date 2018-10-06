EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسى: مصر عبرت مرحلة غير مسبوقة مثل أوضاع ما قبل 73
السبت 06 أكتوبر 2018 11:14 ص
السيسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عابد: السيسى سيضع العالم أمام مسئولياته بشأن الإرهاب والسلام
«مشروعات السيسى» تنعش الاستثمار فى «فلنكات» السكك الحديدية
السيسى: على المصريين التوجه لمقرات علاج فيروس سى عند بدء الحملة فى أكتوبر
السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر استطاعت عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوقة التى بدأت منذ سنوات مثلما عبرنا مرحلة الاضطراب بين عامى ٦٧ و٧٣، حيث إن ذكرى الحرب أكدت قدرة هذا الشعب وقواته المسلحة فى حماية أراضيه.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى السادس من اكتوبر: استطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاسمة له وتثبيت اركان دولتنا واعادة الهدوء ولنا الحق فى الشعور بالفخر بما حققناه بعد مواجهة الواقع الاقتصادى.
وأوضح أن مصر تعمل على المحافظة على السلام الذى لا يقل أهمية عن الحرب موجها الشكر لكل من الوحدات العربية التى شاركت فى الحرب والرئيسين السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا