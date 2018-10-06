Chubb لتأمينات الحياة تستهدف 220 مليون جنيه أقساطًا بنهاية يونيو المقبل

تشب لتأمينات الحياة



مروة عبد النبى



تستهدف شركة " Chubb" لتأمينات الحياة، أقساطا تأمينية بقيمة 220 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى مقابل 150 مليونا أقساطا العام المالى الماضى.



وقال مصدر مسؤول بشركة "Chubb" لتأمينات الحياة، إن شركته تستهدف زيادة الأقساط إلى 70 مليون جنيه العام الحالى وذلك بعد أن افتتحت 5 فروع جغرافية جديدة أبرزها الغردقة وأسوان والشرقية نهاية العام المالى الماضى.



وأضاف أن شركته تمتلك حاليا 23 فرعا بكافة انحاء الجمهورية أبرزها القاهرة والجيزة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وسوهاج



وأكد المصدر أن "أكسل بروملى " العضو المنتدب لشركة "chubb" وضع خطة تستهدف جلب 400 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020 وذلك بناءا على عدد من الخطوات التى تتخذها الشركة حاليآ للتوسع أفقيا ورأسيا علاوة على استهداف من 25% -35 %نموا سنويا.



وأشار إلى أن شركته تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك الكبرى فى مصر لإبرام تعاقد يقضى بترويج منتجاتها بهذه البنوك عبر آلية التأمين البنكى "Bank assurance" لافتآ إلى استهداف ابرام 4 تعاقدات بنهاية العام المالى 2020 منها تعاقدان قبل نهاية يونيو المقبل 2019.



وأكد أنها الان تخدم ما يتراوح مابين 50-55 ألف عميل بالتأمين الفردى والجماعى.



ومن المعروف أن شركة "chubb" انهت تعاقدها مع بنكى الإسكان والتعمير والعقارى قبل سنوات بغرض ترويج منتجاتها التأمينية إلا انها لم تحقق المستهدف لضعف الاقبال على هذه البنوك فيما يتعلق بمختلف المنتجات التامينية عدا تامين حياة المقترضين لعقارات لذا قررت التعاقد مع البنوك الاكتر انتشارا والمتعددة الخدمات والأكثر إقبالآ.



ويضم هيكل مساهمي "تشب" لتأمينات الحياة كلا من شركة "تشب اينا انترناشيونال هولدنجز ليمتد" الأمريكية والتي تستحوذ علي نصيب الاسد من هيكل الملكية بنسبة 98.35%، مقابل 0.98% لشركة "ايس هولدينجز ليمتد"- إحدي الشركات التي تم تأسيسها وفقا للقوانين السارية بجزر الكمان-، فيما تستحوذ شركة "افيا فاينانس كوربوريتشن" الامريكية على النسبة الباقية والبالغة 0.67%.