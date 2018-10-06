الجامعة البريطانية تستضيف المخرج النيوزيلاندى ديفيد بليث



حلقة نقاشية حول عوائق صناعة السينما



أمانى العزازى



تستضيف كلية الإعلام بالجامعة البريطانية يوم الثلاثاء المقبل، المخرج النيوزيلاندي ديفيد بليث، وذلك لعقد حلقة نقاشية مع طلاب قسم السينما حول أعماله وتجاربه السينمائية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه صانعى الأفلام المستقلة.



يعد ديفيد ليث أحد أبرز مخرجي الأفلام المستقلة بنيوزيلاند، وأمريكا الشمالية، حيث أخرج أكثر من اثنين وعشرين عملا سينمائيا وتلفزيونيا أبرزها فيلم " منجم الملاك/ Angel Mind" لسنة 1978، كما أخرج حلقات تليفزيونية للمسلسل الشهير " باور رينجرز/ Mighty Morphin Power Ranger" لسنة 1993، بالإضافة إلى كتابة ثمانية أعمال فنية وسينمائية من ضمنها فيلمه الأخير " شبح العروس/ Bride Ghost" الذي قام بإخراجه أيضاً عام 2013.



ومن المزمع أن يدير الحلقة النقاشية أستاذ الإخراج السينمائي بالكلية ايان كونريتش، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، بحضور عميد الكلية أ.د محمد شومان، ورئيس قسم السينما المخرج سمير سيف.



ومن المقرر أن تطلق الكلية سلسلة من الأنشطة والمسابقات الطلابية خلال العام الدراسي الحالي لتحفيز الطلاب على الإبداع الفني والسينمائي.