بعد قضية الاغتصاب.. رونالدو في مرمى الاتهامات

كريستيانو رونالدو

علي المصري:



في وقت تتشجع فيه كثير من النساء اللواتي تعرضن لمحاولات تحرش جنسي أو عمليات اغتصاب للتقدم والحديث في العلن عن تجربتهن، أصبح كثير من المشاهير في مرمى الاتهامات.



عدد كبير منهم واجه المحاكمات والسجن، مثل منتج هوليوود هارفي وينستين، والممثل بيل كوسبي، وعدد آخر توارى عن الأنظار، كما في حالة الممثل الأمريكي كيفن سبايسي.



ومن عالم الكرة تثور حاليا ضجة حول لاعب الكرة البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، واتهامات له من سيدة قالت إنه قام باغتصابها، وأقامت دعوى ضده في محكمة في نيفادا اﻷمريكية.



وأثارت تلك المزاعم التي نفاها رونالدو مخاوف الشركات التجارية التي وقعت عقودا دعائية مع رونالدو، مثل شركتي نايكي لﻷدوات الرايضية، وإي إيه للألعاب الإلكترونية.



وقالت نايكي في بيان: "نشعر بقلق بالغ بشأن المزاعم المزعجة، وسنواصل مراقبة الوضع عن قرب".



وتعمل شركة اﻷدوات الرياضية اﻷمريكية الشهيرة، مع رونالدو منذ 2003، ووقعت في 2016 عقدا مدى الحياة مع اللاعب البرتغالي، في مقابل يصل إلى مليار دولار.



ووضعت "إي إيه سبورتس" صورة رونالدو على لعبة «فيفا» لعامين متتاليين، وقال متحدث باسم الشركة: "اطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد رونالدو، نراقب الوضع، ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين والسفراء متفقا مع قيم (إي إيه):".



وأقامت كاثرين مايورجا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بنيفادا، اتهمته فيها باغتصابها في فندق في لاس فيجاس في 2009.



وقال اللاعب إنه مرتاح الضمير، وسينتظر نتائج أي تحقيقات، وكتب في حسابه في "تويتر": "أنفي تماما الاتهامات الموجهة ضدي، الاغتصاب جريمة فظيعة تتعارض مع كل شيء أؤمن به".



يعد كريستيانو رونالدو من أعلى الرياضيين دخلا في العالم، بفضل الرواتب الكبيرة التي كان ينالها في الأندية التي تنقل بين صفوفها، وعقود الرعاية الضخمة التي وقعها، لكن أيضا بفضل استثماره الناجح لصورته وشهرته، التي يؤثر عليها سلبا حاليا الاتهام بالاغتصاب.



ويقول الباحث المتخصص في التسويق، جان فيليب دانجلاد، إن رونالدو "مؤسسة للمنتجات، للخدمات، للمضمون الرقمي، ويوجد متحف باسمه أيضا، إنه أمر نادر، كما يحمل مطار جزيرة ماديرا (مسقط رأسه) اسمه، بالنسبة إلى الخيال الجماعي، فهذا أمر لافت للنظر".



تنقل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بين ثلاثة من أبرز أندية عالميا، حيث لعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2003 وحتي 2009، قبل الانتقال لريال مدريد الإسباني من 2009 وحتي 2018، ورحل هذا الصيف إلى يوفنتوس الإيطالي.



بفضل الأجور الضخمة التي تقاضاها خلال مسيرته، وقدرته على استغلال شهرته الهائلة، دخلت خزائن رونالدو 108 ملايين دولار عام 2017، بينها 61 مليون دولار كأجر سنوي، بحسب مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية، ما يضعه في المركز الثالث في ترتيب الرياضيين الأكثر دخلا في العالم، خلف الملاكم الأمريكي فلويد "موني" مايويذر بـ 285 مليون دولار، ومنافسه الأول على الساحة الكروية اﻷرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة اﻹسباني، بـ111 مليون دولار، لكن قبل عامين، كان النجم البرتغالي في صدارة هذا الترتيب.



وكان العامل المادي حاسما الصيف الماضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث بات رونالدو المنتقل من ريال إلى يوفنتوس يتقاضى أجرا سنويا يقدر بنحو 31 مليون يورو، رغم بلوغه الثالثة والثلاثين.



وعانى رونالدو عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد من مشكلات مع مصلحة الضرائب الإسبانية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق ودي مع السلطات القضائية في إسبانيا، يقضي بأن يدفع مبلغ 16.7 مليون يورو.



إضافة إلى راتبه، لدى رونالدو أيضا شعار "cr7" كعلامة مسجلة توضع على كل أنواع الملابس، ليحذو في ذلك حذو نجوم آخرين في عالم الرياضة، أبرزهم أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان.



ومنذ افتتاحه لأول متجر للملابس الداخلية "cr7" في فونكال البرتغالية عام 2006، قام رونالدو صاحب البنية الجسدية الرياضية، بتوسيع علامته التجارية لتشمل بنطلونات الجينز، والأحذية والإكسسوارات.



وفي نهاية 2015، بات لاعب مانشستر يونايتد سابقا شريكا في مجموعة "بيستانا" الفندقية، وقام بتشييد خمسة فنادق "هناك سادس يشيد حاليا في باريس" أيضا تحت اسم "cr7".



وبعيد وصوله إلى يوفنتوس خلال الصيف الماضي، واصل عملية تطوير علامة "cr7 underwear" بفضل شراكة مع الشركة الإيطالية "ياماماي".



وبالنسبة إلى شركات الرعاية، يعتبر رونالدو، أفضل هداف في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا "121 هدفا بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يويفا)، علامة جذابة.



يتابع النجم المولود في جزيرة ماديرا البرتغالية جمهور يقدر بـ330 مليون شخص من المتتبعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أي أكثر من أي رياضي آخر، وهذا الأمر يستقطب أكثر من عشرات الشركات الراعية من الصف الأول. من شركة الاتصالات الفرنسية "sfr"، وشركة الساعات السويسرية "تاج هوير"، مرورا بناشر ألعاب الفيديو "كونامي"، ثم "إي إيه سبورتس" وصولا إلى شركة زيوت "كاسترول" و"طيران الإمارات"، فإن كل هذه الشركات تنازعت للحصول على دقائق من الإعلانات مع البرتغالي.



ويضيف دانجلاد الذي نشر كتاب "التسويق والمشاهير": "يملك رونالدو محفظة متوازنة مع عشرات من قطاعات النشاطات المختلفة والمتكاملة"، وفي هذا الإطار، قام رونالدو مع شركة "نايكي"، التي تربطه بها علاقة قوية، بتوقيع عقد لمدى الحياة.



يحمل رونالدو شعار الشركة الأمريكية منذ عام 2003، ويتقاضى 20 مليون يورو على الأقل سنويا، رغم تقديرات بأن المبلغ أكبر من ذلك.



وقال اللاعب في فيديو مصور لشركة التجهيزات الرياضية العملاقة: "أنا فرد من أفراد هذه العائلة" إنه أفضل عقد حصلت عليه طوال مسيرتي".