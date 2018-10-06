حملة أهلاوية لإسقاط عضوية رئيس الزمالك

مرتضى منصور 55

علي المصري:



قامت مجموعة كبيرة، من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، بجمع توقيعات، أمس الجمعة، بالمقر الرئيسي للنادي، بهدف إسقاط عضوية رئيس الزمالك، مرتضى منصور في القلعة الحمراء.



وتنص لائحة الأهلي الجديدة، التي تم اعتمادها في 28 سبتمبر الماضي، على إسقاط عضوية كل من يهاجم النادي بسوء، في أول جمعية عمومية.



ودشن الأعضاء حملة توقيعات، وتم تسليمها للمدير التنفيذي للنادي، العميد محمد مرجان، مساء أمس، لتجهيزها قانونيا وعرضها على الجمعية العمومية المقبلة، المقرر لها نهاية الشهر الجاري.