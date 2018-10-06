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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
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17.96
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البنك الأهلي المصري
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم السبت.. ارتفاع عيار 21
السبت 06 أكتوبر 2018 09:10 ص
أسعار الذهب
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عمر سالم:
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 6-10-2018 بنحو جنيه فى بداية تعاملات اليوم مقارنة بنعاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات
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