أسعار الذهب اليوم السبت.. ارتفاع عيار 21

أسعار الذهب

عمر سالم:



ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 6-10-2018 بنحو جنيه فى بداية تعاملات اليوم مقارنة بنعاية تعاملات أمس، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4804 جنيهات