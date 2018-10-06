الرياح تنقل حريق الراشدة إلى قرية العوينة في الوادي الجديد

وكالات:

تسببت سرعة الرياح في الوادي الجديد في انتقال ألسنة اللهب الناجمة عن حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة إلى قرى العوينة التابعة لمركز الداخلة والتي تبعد 2 كم من الراشدة، ما تسبب في اندلاع حريق في زراعات النخيل بالعوينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق.





ويأتي ذلك بالتزامن مع الحريق الهائل الذى اندلع منذ 6 ساعات بقرى الراشدة التابعة لنفس المركز والذي التهم حتى الآن مساحة 60 فدانا وألحق خسائر فادحة وتسبب في إصابة 18 شخصا حتى الآن.



