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اقتصاد وأسواق
الصحة: لا وفيات في حريق الوادي الجديد و٢٢ مصابًا تماثلوا للشفاء
السبت 06 أكتوبر 2018 02:27 ص
هالة زايد
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هالة زايد
متابعات:
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإرسال فريق طبى للانتشار السريع ومجموعة من الأطباء والتمريض والمستلزمات الطبية، للتعامل مع الحالات المصابة في موقع حريق قرية الراشدة بمحافظة الوادى الجديد.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق أسفر عن إصابة 22 حالة ولا وفيات، لافتا إلى أن وزيرة الصحة تتابع الحادث تليفونياً لحظة بلحظة مع الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة الوزارة بالوادى الجديد، والموجودة بمكان الحريق، موضحًا أن جميع الإصابات نتيجة اختناقات بسيطة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن بعض الحالات أسعفوا في مكان الحادث، والبعض الآخر تم إسعافهم بوحدة الصحة بالراشدة ووحدة صحة العوينات، والباقى تم تحويلهم إلى مستشفى الداخلة لتلقى العلاج، لافتا إلى أن جميعهم تماثلوا للشفاء وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.
وكشف المتحدث الرسمى، أن فريق الانتشار السريع توجه إلى مكان الحريق برئاسة الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، وعضوية 10 أطباء و6 تمريض وإدارى، لافتاً إلى وجود 20 سيارة إسعاف.
وزارة الصحة
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