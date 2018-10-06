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اقتصاد وأسواق
خالد العناني يعلن من سيوة خطة لدعم وتطوير المناطق الأثرية بمصر
السبت 06 أكتوبر 2018 02:19 ص
خالد العناني وزير الآثار خلال زيارته لواحة سيوة
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خالد العناني وزير الآثار خلال زيارته لواحة سيوة
- سفراء الاتحاد الاوربي يشيدون بالامن والامان بواحة سيوة علي الحدود المصرية الليبية
معتز محمود:
أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أنه تم وضع خطة لتطوير المناطق الأثرية بمصر.
وأضاف علي أهمية مشروع ترميم شالي الأثرية لما له من أهمية في دعم السياحة بها والحفاظ على هذا الاثر الي عام 1203م.
وأشاد خلال زيارته لواحة سيوة ظهر الجمعة، بأهمية المجتمعات في حماية الاثار حيث كانت تقوم بذلك الدور خاصة في فترات الانفلات الامني.
وبدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالجهود المبذولة لخدمة السياحة، لافتة إلي تعدد أنواع السياحة التي تتميز بها واحة سيوة مما جعلها من أهم المقاصد السياحية بمصر.
وأضافت أنه سيتم الاهتمام ودعم السياحة البيئية خاصة وانها من اهم انواع السياحة خاصة بواحة سيوة.
وأكد اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح اننا نعمل علي تحقيق التنمية بجميع مدن المحافظة من خلال تعظيم والاهتمام بكافة الموارد
وأضاف أن مطروح تمتلك العديد من المقومات من سياحة علاجية وشاطئية وبيئية بالاضافة الي متحف اثار مطروح الذي يضم ما يقرب من 1000قطعة اثرية تمثل مختلف العصور
واشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالامن الموجود بمصر عامة وواحة سيوة خاصة التي يتحركون فيها بحرية تامة.
و تفقد الوزراء و المحافظ عددا من المناطق الأثرية منها معبد تتويج الاسكندر الأكبر وجبل الموتي وعين كليوباترا ومعبد أمون.
وزراة الآثار
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