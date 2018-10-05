باﻷسماء.. بعثة مصر المشاركة في أوليمبياد الشباب 2018باﻷرجنتين

شعار البعثة

علي المصري



تنطلق بعد ساعات قليلة، منافسات دورة اﻷلعاب اﻷوليمبية، في نسختها الثالثة، والتي تحتضنها مدينة بوينس أيرس اﻷرجنتينية، حتي 18 أكتوبر الجاري، وتشارك مصر في الحدث اﻷكبر بالعالم في هذة المرحلة السنية.



وغادرت إدارة البعثة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم نائب سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، ورئيس بعثة مصر في الدورة، إلى بوينس أيرس، يوم 30 سبتمبر الماضي، لإستلام القرية الأولمبية ومقر إقامة بعثة الفراعنة، وتوزيع الغرف والانتهاء من كافة الترتيبات.



وتضم بعثة مصر، 118 فردا، منهم 68 لاعب ولاعبة، ينافسون في 23 لعبة أوليمبية من بينهم 39 لاعب و29 لاعبة، وجاء التشكيل الرسمي للبعثة كالتالي:



أولا- إدارة البعثة :



_ محمد عبد العزيز غنيم سلطان "رئيس البعثة"

_ خالد محمد حسن متولي

_ أسامة صادق محمد السيد خليل

_ إيناس حسين محمد إسماعيل الشيمي



ثانيا - البعثة الطبية :



_ حسن كمال محمود محمد

_ أحمد مسعد أبو زيد محمد

_ زينب عبدالحليم باشا منصور



ثالثا المشارك في برنامج الشباب لإحداث تغيير



_ محمد طاهر محمد زيادة



رابعا – اللاعبون واللاعبات



الريشة الطائرة:



_ محمد مصطفى كامل أحمد مصطفى



المصارعة الحرة:



رجال:



_ فتحي طارق فتحي

_ أحمد محمود السيد محمد خليل



سيدات:

_ سارة جودة فاروق محمد

_ هالة وائل إمبابي أحمد



المصارعة الرومانية:



_ عبدالله محمد شعبان محمد شعبان

_ شادي الخليل إبراهيم أحمد



الجودو:



_ ألاء مسعد محمد مسعد

_ أحمد محمد فهمي رأفت



الدراجات:



_ سهيلة سيد يوسف

_ سلمى صلاح الدين يوسف



الملاكمة:



_ مروان ممدوح محمد مدبولي

_ يوسف علي كرار علي موسى

_ أحمد الصاوي عوض الباز



السلاح:



_ لوئ سامح محمد أحمد معروف

_ محمد السيد سامي صلاح الدين

_ مازن عمرو علي محمد

_ مريم مصطفي احمد مصطفي

_ نهى هاني محمد حسين



الكاراتيه:



_ ياسمين نصر عباس محمد



الرماية:



_ عمرو أحمد كامل عبد الفتاح

_ فريدة خالد أحمد محمد درويش



الخماسي الحديث:



_ أحمد أسامة أحمد الجندي

_ سلمي أيمن أحمد عبد المقصود



الفروسية:



_ أحمد ناصر حرز مصطفي



الجمباز الفني و الإيقاعي :



_ محمد منتصرحسن عفيفي (فني)

_ زينة إبراهيم عبد الحميد (فني)

_ تيا ضياء صبري (إيقاعي)



الشراع:



_ مؤمن معروف ربيع سويلم

_ سلمي وائل إبراهيم صدقي



رفع أثقال:



_ عبد الله جلال

_ نعمة سعيد فهمي سعيد



التجديف:



_ عمرو حمدي إبراهيم متولي

_ مصطفي أحمد محمد عبداللطيف

_ دارين محمود محمد علي



السباحة:



_ عبد الرحمن سامح محمود

_ محمد أحمد محمد محمود

_ أنجي محمد أبو زيد محمد

_ ساندي أيمن عاطف زكي



القوس والسهم:



_ يوسف أحمد محمد فهمي

_ ندى عمرو سعيد محمد



الثلاثي:



_ محمد طارق محمد محمد

_ مرام ياسر محمد السيد



تنس الطاولة:



_ يوسف محمد عبد العزيز

_ مروة هشام اسماعيل الهضيبي



كرة السلة 3×3:



_ ريم أشرف احمد فؤاد

_ إيناس خالد علي توحيد

_ جنا هيثم محمد سعيد

_ نوران خالد عبد الرافع إبراهيم



الكرة الطائرة الشاطئية:



_ ناريمان ياسر السيد

_ ندي حمدي سمير محمود



ألعاب القوى



_ روان أيمن إبراهيم بركات

_ محمد أسامة محمد المهدي

_ محمد طارق إسماعيل

_ رنا خالد محمود



كرة القدم الصالات



_ يوسف محسن يوسف حسن

_ مصطفى عبد المجيد

_ محمد أحمد محمد

_ بلال السيد محمود

_ محمد طلعت محمد

_ رجب رمضان علي

_ عبد الرحمن عباس

_ مؤمن حمدان عبد الرؤوف

_ أحمد أكرم أحمد ياسين



التايكوندو



_ عبد الرحمن محمد خلف

_ إياد عادل محمود

_ مايا مجدي محمود



خامسا الإداريين الإضافيين



_ الفروسية: سيد سيد معوض عمر

_ ألعاب القوى: فكري محمد علي العكل

_ الخماسي الحديث: رؤوف حسام الدين عبد الرؤوف

_ السلاح: أسامة مصطفى رياض

_ الرماية: أحمد سيف الدين

_ التايكوندو: محمد محمود محمد

_ الجمباز: ناتاليا ستسيابانوفا – رضوى علي الجوهري

_ كرة القدم للصالات: نادر محمد رشاد – هاني محمد درويش – عادل عبده حسن

