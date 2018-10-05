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رياضة
إنفوجراف| توزيع تذاكر مباراة الهلال والزمالك بعد نفادها
الجمعة 05 أكتوبر 2018 10:01 م
إنفوجراف| توزيع تذاكر مباراة الهلال والزمالك بعد نفادها
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إنفوجراف| توزيع تذاكر مباراة الهلال والزمالك بعد نفادها
علي المصري
أعلنت شركة صلة الرياضية نفاد جميع تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري، الذي يجمع بين الهلال ونظيره الزمالك، في السابعة من مساء غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ويتسع ملعب اللقاء لـ25 ألف متفرج، قسمت بواقع 70% لجماهير الهلال، و30% للزمالك، مع وجود مدرجات خاصة للعائلات، باﻹضافة للمقصورة الرئيسية التي ستسضيف كبار الزوار.
وسيكون نائب أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، راعيًا ومتواجدًا في المباراة، التي تقام على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باﻹضافة لرئيس نادي الزمالك، وعدد من كبار رجال الكرة السعودية.
نادي الزمالك
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