نجم يلتقى رئيس الإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين





فى إطار الشراكة والتواصل المستمر بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال إلتقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية مع الدكتورممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ، لبحث خطوات تفعيل الاتفاقية الموقعة بين مصلحة الجمارك والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيينوأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أنه يكن الإحترام لجميع السادة المخلصين الجمركيين وأنهم يمثلون جزءا هاما فى منظومة العمل الجمركى وشركاء أساسين لا يمكن الإستغناء عنهم فى نجاح العمل الجمركى .وأكد على أن قانون الجمارك قد نظم عملية التخليص الجمركي من خلال المادة رقم 49 بقانون الجمارك والمواد من 70 حتى 82 من لائحته التنفيذية التى حددت حقوقه وواجباته ومسئولياته بدقةكما أوضح أن المخلص الجمركى بإعتباره وكيلا عن صاحب البضاعة له الحق فى حضور الكشف والمعاينة على الرسائل الواردة والمصدرة وأنه طالما لم يقدم مستندات مزورة، أو قام بأية مخالفة داخل الدائرة الجمركية فليس له علاقة ، وتنتهى علاقة مصلحة الجمارك عند هذه المرحلة.وأكد نجم إن مصلحة الجمارك لديها الرغبة والعزم فى التنسيق والتعاون مع جميع شركاء العمل لتحقيق قفزة نوعية كبيرة وتطوير وتحسين جميع الخدمات الجمركيةحيث سيتم إقرار العديد من المزايا بقانون الجمارك الجديد منها السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية ووضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية والسماح بتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات وتوفير أجهزة الفحص بأشعة الإكسراى للوصول لمناخ يسهم فى إنهاء عمليات التخليص والإفراج عن البضائع وتسهيل التجارة الدولية بأقصى جودة ممكنة من خلال منظومة النافذة الواحدة والتي تمثل فيها الخدمات اللوجستية وخدمات التخليص الجمركي جزء هام من التطوير القادم للعملية الجمركية .وقال الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الإتحاد العربى للمخلصين الجمركيين ان الإتحاد يقوم حاليا بإعداد برنامج متكامل حول "محاربة التهرب الجمركى والغش التجارى والبضائع المقلدة والاقتصاد الموازى " من خلال عقد ورش عمل وتجميع معلومات من الجهات ذات الصلة بالموضوع (مصلحة الجمارك –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- هيئة التوحيد القياسي – حماية المستهلك –وزارة الصحة .الخ) وسيقوم أيضا بإعداد مواد فيلمية وإرشادية بهذا الخصوص مضيفا أن الاتحاد بصدد تدشين البوابة الالكترونية العربية، وطلب مشاركة الجمارك المصرية فى تبادل المعلومات مع الجمارك .كما طالب الدكتور ممدوح الرفاعي بضرورة تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الجمارك المصرية من خلال التدريب المشترك مع مصلحة الجمارك لتدريب وتأهيل المستخلصين أسوة بالموظفين