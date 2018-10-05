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رياضة
سعد سمير يخضع لعملية حقن في الظهر
الجمعة 05 أكتوبر 2018 09:25 م
سعد سمير
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سعد سمير
علي المصري
خضع سعد الدين سمير، مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، في سرية تامة، لعملية حقن في الظهر؛ بسبب معاناته من بعض الآلام، ولم يتحدد بعد فترة غيابه عن تدريبات ولقاءات فريقه المقبلة.
وغاب سمير عن تدريبات فريقه، عقب مواجهة وفاق سطيف الجزائري، دون أن يعلن النادي، أو حتى عن السبب الرئيسي لذلك.
وعلمت "المال" أن الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، تخوَّف من فكرة عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية، بعد شفائه من الإصابة، وطلب خضوعه لعملية حقن في الظهر تجنبًا لتجددها.
ووافق الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تقرير نظيره الطبي، وخضع سعد سمير لعملية الحقن، على أن يخضع لتدريبات تأهيلية خلال الفترة المقبلة، قبل عودته لمران الفريق.
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