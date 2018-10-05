بمشاركة مصر.. أوليمبياد الشباب تنطلق السبت في اﻷرجنتين

علي المصري





تنطلق، في الساعات اﻷولى من غدٍ السبت، منافسات دورة الألعاب الأوليمبية للشباب في نسختها الثالثة، والتي تحتضنها مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، حتي 18 أكتوبر الحالي، وتحظى البطولة باهتمام كبير، خاصة أنها الحدث الرياضي الأكبر عالميًّا لهذه المرحلة، في ظل مشاركة عدد كبير من دول العالم.





وتشارك بعثة مصر بـ68 لاعبًا ولاعبة ينافسون في 23 لعبة أوليمبية، من بينها 39 لاعبًا و29 لاعبة، وهي ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسي الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.





ويمثل لاعبو ولاعبات مصر 22 لعبة أوليمبية فردية، بينما يشارك منتخب الصالات لكرة القدم في لعبة واحدة جماعية، بينما تقام جميع المنافسات في 33 لعبة فردية وجماعية.





واشتركت مصر في النسختين الماضيتين من اﻷوليمبياد، كانت البداية في سنغافورة 2010، ونجح أبطال مصر في التتويج خلال هذه النسخة، في حصد 6 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، فضيتين وبرونزيتين.





وبهذه الميداليات احتلت مصر المركز الـ52 في الترتيب العام للدول الحاصدة للميداليات، والتي تنافست في 26 لعبة رياضية، بمشاركة 205 دول، وفازت الصين بالبطولة برصيد 50 ميدالية متنوعة.





وفي بطولة الصين 2014 حققت مصر مركزًا أفضل خلال هذه النسخة، وهو الـ27 في جدول الترتيب العام للدورة، التي شهدت مشاركة 205 دول تنافست على 28 لعبة رياضية، وأحرزت مصر 8 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين، وفضية، و5 برونزيات.





وكانت جيهان الميداني، لاعبة الخماسي الحديث، أول لاعبة ترفع العلم المصري في أوليمبياد الشباب، عام 2010 بسنغافورة، وفي النسخة الماضية بالصين قامت ساندرا سامح لاعبة التنس، برفع العلم مع دخول البعثة في حفل افتتاح الدورة.



