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بورصة وشركات
أسهم أوروبا تغلق على أكبر خسارة أسبوعية
الجمعة 05 أكتوبر 2018 08:55 م
البورصة الأوروبية
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البورصة الأوروبية
رويترز
تكبدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية في شهر، في ظل استمرار المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد بعد أن هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة ليقترب من أدنى مستوى في 49 عامًا.
وارتفعت أسعار عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، في تكرار لحركة تصحيح للسوق في فبراير حين تسبب ارتفاع عوائد الدين الحكومي المنعدم المخاطر في تقليص جاذبية الأسهم.
ومع تراجع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، أغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 منخفضًا 0.8%، وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.1%، بينما هبط المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.4%، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر.
ومن بين الأسهم التي سجلت تحركات كبيرة بنك دانسكه الذي يواجه تحقيقًا جنائيًّا أمريكيًّا بشأن فضيحة غسل أموال بقيمة 200 مليار يورو (230 مليار دولار) في فرعه بإستونيا.
وهبطت أسهم أكبر بنك في الدنمارك 6.2% بعد خفض كريدي سويس تصنيفه لها.
ورغم أن قطاع البنوك يستفيد في العادة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة العوائد، فإن مؤشره أغلق منخفضًا 0.9%.
وخسرت أسهم يونيلفر 0.6% بعدما أعلنت إدارة الشركة تحولًا كبيرًا، لتسحب مقترحًا لنقل مقر الشركة إلى هولندا.
وتراجعت أسهم كيرينج الفرنسية 2% بعد أن تراجع قطاع المنتجات الفاخرة الأوروبي بفعل مخاوف بشأن السوق الصينية.
لكن رئيس جوتشي، التابعة لكيرينج، طمأن موظفي متاجره بشأن تباطؤ وشيك في وتيرة نمو المبيعات وفقًا لرسالة داخلية بالفيديو اطلعت عليها "رويترز".
وأغلقت أسهم سنتامين منخفضة 16% بعدما خفضت الشركة المستوى المستهدف لإنتاجها السنوي.
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