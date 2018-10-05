الموانئ المصرية تتداول 6 ملايين و241 ألف حاوية عام 2017

موانئ المنطقة الاقتصادية تتصدر الموانئ المصرية فى معدلات تداول الحاويات وأعداد السفن

موانئ البحر الأحمر "الأولى" فى كميات البضائع المنقولة









أمانى العزازى





تصدرت موانئ المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس قائمة الموانئ المصرية فى معدلات تداول الحاويات العام الماضى 2017، حيث سجلت موانئ غرب وشرق بورسعيد والسخنة 3,5 مليون حاوية، فيما احتلت موانئ الإسكندرية المركز الثانى بإجمالى تداول 1,6 مليون حاوية. بينما تداول ميناء دمياط 1,13 مليون حاوية، وبلغ عدد الحاويات المتداولة في جميع الموانئ المصرية 6 ملايين و241 ألف حاوية.





وكشف بيان بعدد السفن المترددة على الموانئ المصرية، خلال نفس العام، تردد 14,313 ألف سفينة، احتلت موانئ المنطقة الاقتصادية المرتبة الأولى بعدد 4802 سفينة، تليها موانئ الإسكندرية بإجمالى 4232 سفينة، بينما بلغ عدد السفن 2834 في ميناء دمياط، وسجلت حركة السفن بموانئ البحر الأحمرتردد 2445 سفينة.





فيما بلغت كميات البضائع المنقولة على متن السفن 215,414 مليون طن بضاعة، منها 83 مليونًا و311 ألف طن بضائع صادرة و132,115 مليون طن من الواردات.



واحتلت هيئة موانئ البحر الأحمر (بورتوفيق وسفاجا والتعدين) المركز الأول في كميات البضائع، والمركز الأول في كمية الصادرات بواقع 73,1 مليون طن و 34,75 مليون طن على التوالي.





وبلغت كمية البضائع في (الإسكندرية والدخيلة) 56,5 مليون طن، منها 44 مليون طن واردات، والباقي صادرات، وبلغت كمية البضاعة المتداولة بموانئ المنطقة الاقتصادية 50,5 مليون طن.



فيما سجل ميناء دمياط تداول 35,3 مليون طن، منها 21 مليون طن واردات.





فى سياق متصل وصف "خبير ملاحى" إحصائيات التداول بالموانئ المصرية، سواء ما يتعلق بحجم البضائع المنقولة أو الحاويات المتداولة، "بالهزيلة"، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لم تصل بعد إلى نهايتها.



وقال إن ميناء شرق بورسعيد فقط تصل طاقته الاستيعابية إلى 5,5 مليون حاوية، كما أن حجم الحاويات المتداولة بميناء السخنة لم تحقق الطاقة الاستيعابية للميناء.





ولفت المصدر إلى أن مخطط تطوير الموانئ المصرية ليس كافيًا وحده لرفع هذه المعدلات، وأن الوصول للطاقة القصوى بالموانئ المصرية لن يتحقق إلا بإقرار أسعار تنافسية فى الخدمات المقدمة بالموانئ ودراسة متأنية لأسعار الخدمات بالموانئ المنافسة فى حوض المتوسط.