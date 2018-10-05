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رياضة
التعادل الإيجابي يحسم لقاء انبي والانتاج الحربي
الجمعة 05 أكتوبر 2018 08:36 م
الانتاج يفشل في الفوز على انبي منذ 8 سنوات
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الانتاج يفشل في الفوز على انبي منذ 8 سنوات
تعادل انبي و الانتاج الحربي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.
أحرز هدفي الانتاج الحربي موسى دياورا ومحمود فرج وهدفي انبي عمرو الحلواني ومحمود قاعود .
ورغم التعادل ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة 17 يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري خلف الزمالك صاحب الصدارة بنفس الرصيد وبفارق الأهداف،
في حين رفع انبي رصيده الى النقطة 11 يحتل بها المركز التاسع..
ورغم النتائج الفنية المتميزة للإنتاج خلال المباريات الماضية إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز على انبي منذ عام 2010 , بينما واصل إنبي تعادلاته للأسبوع الثاني على التوالي بعد التعادل السلبي أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.
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