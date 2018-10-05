وزيرة البيئة تطلق مبادرة الأطفال لحراسة وحماية نهر النيل

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء طارق الجبالي مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية مبادرة الأطفال لحماية نهر النيل، حيث اصطحبت عدد من الأطفال فى جولة نيلية انطلقت من شرطة البيئة والمسطحات بالمنيل وصولا إلى القرية الفرعونية فى مبادرة لتعريف الأطفال بدور وزارة البيئة فى حماية نهر النيل والحفاظ عليه، ورفع الوعي البيئي لدى النشء وخلق جيل يعي أهمية وكيفية الحفاظ على البيئة.





وقالت "فؤاد", إن فكرة إطلاق مبادرة الأطفال لحماية نهر النيل تهدف لتعريف الأطفال بأهمية نهر النيل فى حياة المصريين, ودورهم كحراس للبيئة فى الحفاظ عليه لهم وللأجيال القادمة، مشيرة الى أن فكرة المبادرة جاءت تلبية لدعوة الطفل محمد ممدوح للحفاظ على نهر النيل والتي قدمها الطفل لوزيرة البيئة خلال افتتاح المعرض الفني لرسوم الأطفال "الطبيعة حلوة بس نرسمها"حيث وعدته الوزيرة بتبني تلك المبادرة واصطحابه ومجموعة الأطفال الفائزين في رحلة نيلية لاطلاعه وزملاءه على دور الوزارة في الحفاظ على نهر النيل.





وتابعت وزيرة البيئة أن الرحلة النيلية وزيارة القرية الفرعونية يوضح للأطفال أهمية نهر النيل كأساس وشريان الحياة للمصريين والذي اعتمد فيه أجدادنا القدماء عليه فى كل مناحي وسبل الحياة، وأن الحضارة المصرية منذ قدم التاريخ وضعت قيم وأسس للحياة ومنها الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن احتفال المصريين بمرور ٤٥ عام على نصر السادس أكتوبر فرصة عظيمة ورسالة للأطفال على قيمة وعظمة الدولة المصرية مشيرة أن إطلاق مبادرة الأطفال لحماية وحراسة نهر النيل ما هو الا نصر ثان، مؤكدة أنه لا يمكن حماية نهر النيل بدون أطفالنا مستقبل هذا الوطن.

من جانبه أكد اللواء طارق الجبالي مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أن هدف الإدارة والتي تمثل جزء من وزارة الداخلية المسئولة عن حماية حياة المواطنين هو نفس هدف سعي وزارة البيئة وهو حماية حياة المصريين وصحتهم من تلوث الهواء والماء، حيث وجه شكره لوزيرة البيئة على تبني تلك المبادرة وحث الأطفال على حماية نهر النيل والمحافظة عليه.

كانت الجولة قد بدأت بعرض احتفالي قامت به شرطة البيئة والمسطحات بمناسبة احتفال المصريين بنصر أكتوبر، كما قام فريق الإدارة العامة للتفتيش بالوزراة أثناء الجولة بشرح بعض النقاط للأطفال الخاصة بإجراءات التفتيش التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات على العائمات السياحية والمراكب النيلية من حيث أعداد الركاب والحمولة وأطواق النجاة إضافة إلى مراجعة التراخيص والسجل البيئي للعائمات والمراكب وطرق التخلص من المخلفات السائلة والصلبة،كما تم توعية الأطفال بأهمية دورهم فى حماية نهر النيل من التلوث. .

وفي نهاية الرحلة قامت الوزيرة ومدير الادارة بتكريم الأطفال المشاركين في إطلاق المبادرةومن بينهم مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة .