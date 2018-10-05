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ثقافة وفنون
ندوة عن فاروق الفيشاوي بمهرجان الاسكندرية السينمائي
الجمعة 05 أكتوبر 2018 09:05 م
ندوة النجم فاروق الفيشاوي
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نجوم الفن يدعمون تحدي فاروق الفيشاوي لمرضه اللعين
ندوة النجم فاروق الفيشاوي
أحمد حمدي
اقيمت منذ قليل ندوة خاصة للنجم القدير فاروق الفيشاوي ، على هامش فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال34 ، والمقامة بعروس البحر الابيض المتوسط مدينة الاسكندرية .
حضر الندوة الفنانة الهام شاهين ، ولبلبة ، ودنيا عبد العزبز ، ورجاء الجداوي ، وسامح الصريطي .
وقد افتتحت "شاهين" الندوة بكلمة وجهتها للفيشاوي ، حيث عبرت عن علاقة الصداقة القوية التي تجمع بينهما منذ سنوات طويلة ، وكيف انها مثلت 100 فيلم من بينهم 20 فيلم مع فاروق الفيشاوي ، كما تحدثت عن الجانب الانساني للفيشاوي ، والذي وصفته بالاخ الحنون الكريم الذي لا طالما راعاها كاخته .
وتحدث الفيشاوي عن مسيرته الفنية الطويلة ، وعن بعض المواقف التي واجهته في حياته ، منها مشاركته في فيلم ديك البراري مع الراحل نور الشريف ،والتي نال عنها العديد من الجوائز .
وذكر محمد فاضل كمخرج ، ووصفه بافضل مخرجي العالم ، حيث انه يهتم بالتفاصيل ويتميز بالدقة في مسلسلاته التي تعتمد على الايقاع السريع الذي يتحاشى الملل .
كما شهدت الندوة حضور النجم محمود حميدة لدعم صديقه الفيشاوي
ثقافة وفنون
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