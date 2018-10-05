ندوة عن فاروق الفيشاوي بمهرجان الاسكندرية السينمائي

ندوة النجم فاروق الفيشاوي

أحمد حمدي





اقيمت منذ قليل ندوة خاصة للنجم القدير فاروق الفيشاوي ، على هامش فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال34 ، والمقامة بعروس البحر الابيض المتوسط مدينة الاسكندرية .



حضر الندوة الفنانة الهام شاهين ، ولبلبة ، ودنيا عبد العزبز ، ورجاء الجداوي ، وسامح الصريطي .



وقد افتتحت "شاهين" الندوة بكلمة وجهتها للفيشاوي ، حيث عبرت عن علاقة الصداقة القوية التي تجمع بينهما منذ سنوات طويلة ، وكيف انها مثلت 100 فيلم من بينهم 20 فيلم مع فاروق الفيشاوي ، كما تحدثت عن الجانب الانساني للفيشاوي ، والذي وصفته بالاخ الحنون الكريم الذي لا طالما راعاها كاخته .



وتحدث الفيشاوي عن مسيرته الفنية الطويلة ، وعن بعض المواقف التي واجهته في حياته ، منها مشاركته في فيلم ديك البراري مع الراحل نور الشريف ،والتي نال عنها العديد من الجوائز .



وذكر محمد فاضل كمخرج ، ووصفه بافضل مخرجي العالم ، حيث انه يهتم بالتفاصيل ويتميز بالدقة في مسلسلاته التي تعتمد على الايقاع السريع الذي يتحاشى الملل .



كما شهدت الندوة حضور النجم محمود حميدة لدعم صديقه الفيشاوي

