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طاقة
رويترز: الهند ستواصل شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية
الجمعة 05 أكتوبر 2018 07:39 م
نفط
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نفط
رويترز
قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين بصناعة النفط إن الهند ستشتري 9 ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم سيواصل شراء الخام من الجمهورية الإسلامية على الرغم من عقوبات أمريكية يبدأ سريانها في الرابع من الشهر نفسه.
وقال أحد المصدرين ”طلبت مصاف نفطية موافقات على شحنات حجمها 1.25 مليون طن (حوالي 9 ملايين برميل) من النفط من إيران في نوفمبر“.
وأبلغ المصدران رويترز أن مؤسسة النفط الهندية ستحصل على 6 ملايين برميل من النفط الإيراني بينما ستحصل مانجالور للتكرير والبتروكيماويات على 3 ملايين برميل.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني في الرابع من نوفمبر بهدف إنهاء تورط طهران في الصراع في سوريا والعراق وإرغام إيران على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام. وامتنعت مؤسسة النفط الهندية ومانجالور للتكرير عن الرد على طلب للتعقيب.
وقال المصدر الثاني:“ الهند تواصل علاقاتها مع كل من شريكيها الرئيسيين للطاقة.. إيران والولايات المتحدة“.
واستوردت شركات هندية لتكرير النفط حوالي 10 ملايين برميل من الخام الإيراني في أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الشحنات في نوفمبر أقل من ذلك.
وفي الجولة السابقة من العقوبات، واصلت الهند شراء النفط الإيراني رغم أنها اضطرت إلى خفض كبير في المشتريات لحماية تعرضها الأوسع للنظام المالي الأمريكي.
وقالت الهند في مايو إنها ستتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس تلك التي تفرضها أي دولة أخرى.
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