العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

العجز ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار في أغسطس

رويترز



ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال أغسطس مع تسجيل المزيد من الانخفاض في حجم الصادرات في ظل تقلص شحنات فول الصويا في الوقت الذي بلغت فيه الواردات مستوى قياسيا مرتفعا على نحو يرجح أن التجارة قد تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.



وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري ارتفع 6.4 % إلى 53.2 مليار دولار في زيادة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل بيانات يوليو لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار بدلا من 50.1 مليار.



وقفز العجز في تجارة السلع مع الصين والذي يتسم بالحساسية السياسية 4.7 % إلى مستوى قياسي بلغ 38.6 مليار دولار.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري الإجمالي إلى 53.5 مليار دولار في أغسطس.



وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع العجز التجاري إلى 86.3 مليار دولار في أغسطس ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2006، من 82.4 مليار في يوليو.



وانخفضت صادرات السلع والخدمات 0.8 % إلى 209.4 مليار دولار في أغسطس. وهبطت صادرات فول الصويا مليار دولار وشحنات النفط الخام 0.9 مليار دولار.



وزادت واردات السلع والخدمات 0.6 % إلى مستوى قياسي بلغ 262.7 مليار دولار في أغسطس.