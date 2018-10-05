EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى منذ 6 أشهر
الجمعة 05 أكتوبر 2018 07:34 م
العجز ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار في أغسطس
أخر الأخبار
العجز ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار في أغسطس
رويترز
ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر خلال أغسطس مع تسجيل المزيد من الانخفاض في حجم الصادرات في ظل تقلص شحنات فول الصويا في الوقت الذي بلغت فيه الواردات مستوى قياسيا مرتفعا على نحو يرجح أن التجارة قد تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري ارتفع 6.4 % إلى 53.2 مليار دولار في زيادة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل بيانات يوليو لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار بدلا من 50.1 مليار.
وقفز العجز في تجارة السلع مع الصين والذي يتسم بالحساسية السياسية 4.7 % إلى مستوى قياسي بلغ 38.6 مليار دولار.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري الإجمالي إلى 53.5 مليار دولار في أغسطس.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع العجز التجاري إلى 86.3 مليار دولار في أغسطس ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2006، من 82.4 مليار في يوليو.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات 0.8 % إلى 209.4 مليار دولار في أغسطس. وهبطت صادرات فول الصويا مليار دولار وشحنات النفط الخام 0.9 مليار دولار.
وزادت واردات السلع والخدمات 0.6 % إلى مستوى قياسي بلغ 262.7 مليار دولار في أغسطس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا