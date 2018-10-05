أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر 5- 1- 2108| ارتفاع عيار 21

عمر سالم









ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر 5- 1- 2018 في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية.





أسعار الذهب في مصر الآن:





- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.





- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 685 جنيهًا.





- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4798 جنيهًا.