المصرية المغربية: التصدير أحد مصادر الدخل القومي وقاطرة الاقتصاد

- يجب دعم التصدير.. ومطالب بتسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين

محمد ريحان





قال اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أمين عام الجمعية المصرية المغربية، إن التصدير أحد أهم مصادر الدخل القومي وجلب العملات الصعبة، وهو المؤشر والمحرك لقاطرة الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية وصل إلى 22 مليار دولار، ونطمع الوصول إلى 50 مليار دولار في نهاية 2030.

