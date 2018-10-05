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اقتصاد وأسواق
المصرية المغربية: التصدير أحد مصادر الدخل القومي وقاطرة الاقتصاد
الجمعة 05 أكتوبر 2018 07:16 م
إسماعيل عبد العزيز، أمين عام الجمعية المصرية المغربية
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- يجب دعم التصدير.. ومطالب بتسهيل الإجراءات والبعد عن الروتين
محمد ريحان
قال اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أمين عام الجمعية المصرية المغربية، إن التصدير أحد أهم مصادر الدخل القومي وجلب العملات الصعبة، وهو المؤشر والمحرك لقاطرة الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية وصل إلى 22 مليار دولار، ونطمع الوصول إلى 50 مليار دولار في نهاية 2030.
وأضاف عبدالعزيز، أن الأسواق العربية هي أكثر الأسواق التي تصدر إليها مصر أكثر المنتجات، يليها بعد ذلك الدول الأوروبية، ملفتا أن هناك عوامل تعرقل حركة التصدير والسبب يعود لتعنت بعض الحكومات العربية للمنتجات المصرية، مثلما يحدث في المحاصيل الزراعية المصرية عند تصديرها إلى دولة الكويت فقد تتعرض هذه المحاصيل إلى التلف بسبب التشدد في الكشف وحجزها في المنافذ لمدد طويله مما يعرضها للتلف رغم وجود اتفاقيات تعاون وتآخي ورغم حصول الصادرات المصرية إلى كافة الشهادات وتطابقها مع المواصفات القياسية العالميه لتي تؤهلها للتصدير.
وطالب "عبدالعزيز"، الحكومة المصرية بدعم الصادرات من خلال المساعدة في فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات وتقليل تكلفه الحصول علي الشهادات اللازمه ، كما وجه القطاع الخاص أيضا والمصدرين ببذل الجهد الكافي لجعل الصادرات المصريه على مستويى المنتجات العالمية.
وأوضح أمين عام الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أنه لا بد من توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر والدول العربية، ويجب على الدول أن تحترم الشهادات العالمية التي حصلت عليها مصر في مجالات الجودة وخلافه والإشادة بقيمة معامل المختبرات المصرية .
ولفت "عبدالعزيز" عن وجود بعض السلبيات التي يجب تلافيها خاصة مع المستمثرين العرب والأجانب، مثل الروتين الذي يؤدي إلى إفساد العلاقة بين المستمثرين وبين مصر، مثلما حدث سلفا مع رجل الأعمال "عبدالرضا المنصوري، رئيس رابطه تجار الخضار والفواكه الطازجه في دبي، حين زيارته إلى مصر، قائلا: "أرسلت أسماء الوفد الإماراتي إلى وزارة الزراعة المصرية وكان حوالي 12 اسم وأحد اعضاء الوفد الرسمي تم حجزه في مطار القاهرة لحصوله على جواز سفر كريبي، و لم يأخذ تأشيرة مسبقة لجمهورية مصر العربية، وبالرغم من دخوله مصر قبل سابق وله استثمارات كبيرة وعملاء، فضلا عن تحويله العملة الصعبة داخل البلاد، ولو كان شخصا غيره كانت النتيجة وقف استيراد الحاصلات الزراعية من مصر، وسحب استثماراته.
وعبر "اسماعيل "عن غضبه الشديد بما حدث لرئيس رابطة تجار الخضار والفواكه الطازجه في دبي عبد الرضا المنصوري، موضحاً أن "المنصوري" تربطه علاقات تجارية مع مصدرين مصريين منذ ما يقرب من عشرون عاما بحجم أعمال تجاوز الملايين من الدولارات
وشدد على أن ماحدث يعطي انبطاعا سيئا عن مناخ الاستثمار وقد يؤثر على العلاقات بين الدولتين خاصة وانه دخل مصر ضمن وفد من كبار المسؤولين الإماراتيين بدعوة من وزارة الزراعة المصرية .
وقال اللواء اسماعيل: "كيف يكون هذا التعامل السيئ لرجل يستثمر بملايين الجنيهات، خاصة وان مصر حريصة جدا لتطوير قوانين الاستثمار وتشجيع زيادة التبادل التجارى والاستثماري ولابد أن نراعي ذلك في الاجراءت".
وناشد "عبد العزيز" وزارة الداخلية بضرورة وضع تسهيلات بشأن المستثمرين من كافة الدول طالما لم يصدر بحقهم أية أحكام و لم تثبت عليهم أية تهم.
وعن السوق المغربي والأفريقي، قال اللواء اسماعيل عبد العزيز، إن السوق المغربي سوق واعد، ولديه أرضية صلبة في غرب أفريقيا، ونعمل على رؤية واحدة للتكامل في شرق وغرب افريقيا، من خلال عقد اتفاقيات التعاون المختلفة.
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