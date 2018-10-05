مايسة شوقي

عمر سالم واحمد صبرى





قالت الدكتورة مايسة شوفى نائب وزير الصحة واستاذ الصحة العامة بطب القاهرة إن 59% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة , وطالبت بضرورة التعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص لاتاحتها لجميع الفئات.



واضافت فى كلمتها بمؤتمر انطلاق شركة تكنو فارما لانتاج هرموات السيدات أن انتاج وسائل منع الحمل والهرمونات محليا ,يعمل على سد فجوات الاحتياج العاجل لوسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها باسعار مناسبة ، واستجابة قوية لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير تلك الوسائل.



واكدت أن عدد السكان فى مصر ينمو حاليا بمعدل 2.6مليون فرد سنويا , وأن معدل الزيادة يلتهم مخرجات التنمية الاقتصادية لذلك يجب تشجيع انتشار تلك الأدوية.