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طاقة
تراجع صادرات أمريكا من النفط الخام
الجمعة 05 أكتوبر 2018 06:26 م
هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع
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رويترز
أظهرت بيانات للتجارة الخارجية من معهد التعداد السكاني في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن صادرات أمريكا من النفط الخام هبطت إلي 1.749 مليون برميل يوميًّا في أغسطس من 2.139 مليون برميل يوميًّا في يوليو.
وجاءت كندا في مقدمة مستوردي النفط الأمريكي، وبلغت الصادرات إليها 343 ألف برميل يوميًّا، تلتها كوريا الجنوبية (267 ألف برميل يوميًّا) وتايوان (198 ألف برميل يوميًّا) والهند (196 ألف برميل يوميًّا).
وتُنشر بيانات مكتب التعداد السكاني بشأن تجارة النفط قبل أسابيع من بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تحظى بمتابعة وثيقة.
وستصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها الشهري بشأن النفط الخام في نهاية الشهر الحالي.
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