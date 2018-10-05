قومى المراة يدعم المشروعات الصغيرة ببورسعيد

جانب من الفعاليات

أمانى العزازي



نظم المجلس القومى للمرأة ببورسعيد برئاسة نجلاء ادوار مقررة المجلس دورة تدريبية في مجال ريادة الاعمال " تحت عنوان " صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما ،، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة .



و أكدت إدوارد على أهمية تلك الدورات التي تقام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة والفائدة المتوقعة لصاحبات المشروعات الصغيرة و المتوسطة لمساعدتهن فى بدء مشروعاتهن و كيفية متابعة تلك المشروعات و تسويق منتجاتها



وتاتى دورة التاهيل لعمل المرأة بالمشروعات الصغيرة ضمن برنامج قومى المراة لتشجيع السيدات على الانتاج واقامة مشروعات صغيرة تساعدها على توفير عائد مالى مناسب لها ولاسرتها