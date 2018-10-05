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استثمار
قومى المراة يدعم المشروعات الصغيرة ببورسعيد
الجمعة 05 أكتوبر 2018 06:09 م
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جانب من الفعاليات
أمانى العزازي
نظم المجلس القومى للمرأة ببورسعيد برئاسة نجلاء ادوار مقررة المجلس دورة تدريبية في مجال ريادة الاعمال " تحت عنوان " صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما ،، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة .
و أكدت إدوارد على أهمية تلك الدورات التي تقام بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة والفائدة المتوقعة لصاحبات المشروعات الصغيرة و المتوسطة لمساعدتهن فى بدء مشروعاتهن و كيفية متابعة تلك المشروعات و تسويق منتجاتها
وتاتى دورة التاهيل لعمل المرأة بالمشروعات الصغيرة ضمن برنامج قومى المراة لتشجيع السيدات على الانتاج واقامة مشروعات صغيرة تساعدها على توفير عائد مالى مناسب لها ولاسرتها
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