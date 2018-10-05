10 أكتوبر أول جمعية عمومية لغرفة ملاحة السويس بعد تعيين مجلسها الجديد

أمانى العزازى





بعد توقف دام عامين تعقد غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر أول جمعية عمومية لها 10 أكتوبر الحالي، بعد صدور قرار وزير النقل رقم 919 لسنة 2017 بتعيين مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الغرفة برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، وعضوية سعيد يونس (نائبًا للرئيس)، ومحمد رضوان (سكرتيرًا عامًّا)، ومحمد خيال، ومحمد يحيى، ومحمد مطر، ومحمد سعيد، ومختار فهمى، وهانى الحريرى (أمينًا للصندوق).





وقال محمد رضوان، سكرتير عام الغرفة، إن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر يتضمن استعراض أهم القضايا والمشكلات التى أسهمت الغرفة فى حلها منذ بدء المجلس الجديد تولي مهام المسؤلية 19 يناير الماضى 2018؛ فى محاولة لإعادة جسر الثقة بين الغرفة وأعضاء الجمعية العمومية.





ولفت رضوان إلى نجاح الغرفة فى استعادة مكانتها داخل المنظومة الملاحية بتجديد عضويتها باتحاد غرف الملاحة العربية واعتمادها مع غرفة ملاحة الإسكندرية فى عضوية مجلس إدارة المجلس الأعلى للموانئ لنقل كل العوائق التى تواجة الممارسين للمهن البحرية





وأوضح سكرتير عام ملاحة السويس أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا مناقشة المشكلات الطارئة، ومنها وقف وتجديد تراخيص مزاولة النشاط، والمطالبة باستمرار مهلة توفيق الأوضاع للشركات التى لم تقم بتجديد تراخيصها لحين إصدار الأعلى للموانى ووزارة النقل التعديلات النهائية على القرارين 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015 الخاصة برفع مقابلات الخدمات والأنشطة فى الموانئ المصرية.