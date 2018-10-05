إحصاء | قفزة في إنتاج مصر من الشيكولاتة ونصيب الفرد يتضاعف إلى 1,3 كيلوجرام

وقال التقرير إن الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي من الشيكولاتة في العام 2015/2014، تضاعف نصيب الفرض إلى 1,3 كيلوجرام، ارتفاعا من 0,3 كيلوجرام فقط، في العام السابق.









كما قفزت الإنتاجية من الجلوكوز المستخدم في الصناعات الغذائية، من 51,831 ألف طن عام 2005/2004، إلى 116,621 ألف طن عام 2015/2014.













المال - خاصرصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة هائلة في إنتاج مصر من الشيكولاتة، خلال الفترة من العام المالي 2005/2004 حتى العام 2015/2014، ليصل نصيب متوسط نصيب الفرد لنحو 1,3 كيلوجرام.وذكر التقرير أن إجمالي الإنتاج سجل 127,661 ألف طن، في العام 2015/2014 ، ارتفاعا من 24,401 ألف طن في 2005/2004.وكانت الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا لفحص 50 مليون مواطن، وفق مبادرة الرئيس السيسي، قد قالت إن مرض السمنة هو أكثر الامراض التي تم تشخيصها لدى المتقدمين للفحص في أول أيامه.وأشار تقرير الاحصاء، إلى ارتفاع معظم الإنتاج من الأصناف الغذائية المختلفة، بنسب متفاوتة، خلال الفترة من 2005/2004 حتى 2015/2014، وقفز الإنتاج من الخضراوات المحفوظة إلى 34,956 ألف طن، مقارنة بـ12,932 ألف طن، على مدار الفترة، غير أنه يمثل تراجعا عنيفا عن إنتاجية العام السابق 2014/2013، حين سجلت الخضراوات المحفوظة 83,243 ألف طن.