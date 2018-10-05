شكري يترأس مع نظيره الياباني اجتماع آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين

مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو

سمر السيد



ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو" اجتماع آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيواليوم ، والتي أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين اليابانيين.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي بأن تدشين آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين يأتي في إطار حرص القيادة السياسية في كل من مصر واليابان على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى تطلعات شعبي البلدين، وفي ضوء العلاقات التاريخية بين الجانبين.



وأضاف،بأن الوزير شكري تناول جهود الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإنجازات المحققة في هذا الصدد بشهادة كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، منوها بالمشروعات الكبرى الجاري تشييدها في مصر مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء العديد من مشروعات الطرق والأنفاق واستكشافات الغاز الطبيعي،داعيا الجانب الياباني إلى الاستثمار في تلك المشروعات , في ظل حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية,كما تناول عددا من مشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها في مصر.



وأشار إلى أن اللقاء تناول التعاون بين الجانبين في مجال الثقافة، حيث أعلن وزير الخارجية ترحيب مصر برغبة الجانب الياباني في إتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر زيارة إلى اليابان خلال عام 2019، منوها بدور الأزهر الشريف الرائد على مستوى العالم في نشر التعاليم الوسطية للإسلام ومكافحة الفكر المتطرف، بجانب مناقشة التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.



وذكر حافظ أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP منذ مارس 2016، وما توفره من منح دراسية للمواطنين المصريين، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن مشروع المدارس المصرية اليابانية الذي بدأ العمل به الشهر الماضي.



وفيما يتعلق بالرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، أكد الوزير شكري حرص مصر على التنسيق مع الجانب الياباني في ظل الرئاسة المشتركة المصرية اليابانية للتيكاد، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أولويات الرئاسة المصرية والمشروعات والبرامج العديدة المتاحة للتعاون بين الجانبين.



وتناول الوزيران تطوير التعاون المشترك خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في مجال حفظ السلم والأمن بالقارة، حيث تناول الوزير شكري جهود مصر سواء من خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن أو استضافتها لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.



كما طرح وزير الخارجية خلال الاجتماع البرامج والمشروعات التنموية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في أفريقيا والتعاون الحالي بين الوكالة المصرية ونظيرتها اليابانية "الجايكا"، وفرص تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.