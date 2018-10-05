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عقـــارات
رئيس جهاز6 اكتوبر: قطع المياه عن 5مناطق بالمدينة .. اليوم
الجمعة 05 أكتوبر 2018 05:38 م
علاء منيع
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قطع المياه عن مناطق بالجيزة تبدأ صباح غد
علاء منيع
المال خاص
أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالتوسعات الشرقية بمدينة ٦ اكتوبر وهي ( الخمائل - بالم هيلز - قرية البرنسيسة - المدينة التعليمية - مول مصر ) وذلك من منتصف ليلة اليوم الجمعة حتي الثانية عشر من ظهرغد السبت ، وذلك للقيام بأعمال صيانة لخط المياه.
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