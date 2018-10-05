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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رئيس جهاز6 اكتوبر: قطع المياه عن 5مناطق بالمدينة .. اليوم

علاء منيع
علاء منيع
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قطع المياه عن مناطق بالجيزة تبدأ صباح غد
علاء منيع


المال خاص

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالتوسعات الشرقية بمدينة ٦ اكتوبر وهي ( الخمائل - بالم هيلز - قرية البرنسيسة - المدينة التعليمية - مول مصر ) وذلك من منتصف ليلة اليوم الجمعة حتي الثانية عشر من ظهرغد السبت ، وذلك للقيام بأعمال صيانة لخط المياه.
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