رئيس جهاز6 اكتوبر: قطع المياه عن 5مناطق بالمدينة .. اليوم

علاء منيع



المال خاص



أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالتوسعات الشرقية بمدينة ٦ اكتوبر وهي ( الخمائل - بالم هيلز - قرية البرنسيسة - المدينة التعليمية - مول مصر ) وذلك من منتصف ليلة اليوم الجمعة حتي الثانية عشر من ظهرغد السبت ، وذلك للقيام بأعمال صيانة لخط المياه.